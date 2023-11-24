إطلاق ملتقى الشعر العربي في كندا

المصدر: أوتاوا ـ وام

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نظمت سفارة الدولة في أوتاوا، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وجامعة واترلو (كلية رانيسون)، ملتقى الشعر العربي الأول في كندا، الذي عقد في قاعة الاتحاد الكبرى بالجامعة، بحضور محمد الفندي الشامسي القائم بالأعمال في سفارة الدولة، والدكتورة كريستينا مونتيرو نائبة رئيس الجامعة.

وفي هذه المناسبة، أكد فهد سعيد الرقباني، سفير الدولة لدى كندا، على دور هذه المبادرة في تعزيز الاهتمام باللغة العربية والحفاظ على هويتها من خلال إبراز تجارب متميزة في مجال الشعر. وقال: «إن ملتقى الشعر العربي أصبح منصة للتبادل الثقافي وللمشاركات الشعرية باللغتين العربية والإنجليزية، خاصة وأن السفارة أعدت كتيباً يحتوي ترجمة للنصوص الشعرية المقدمة»، مؤكداً على اهتمام السفارة بتنظيم هذا الملتقى بشكل سنوي وبمشاركات أوسع مستقبلاً. من جانبها أكدت نائبة رئيس الجامعة على أهمية التعاون مع سفارة دولة الإمارات من خلال هذه المبادرة التي تؤكد دورها الفاعل في تعزيز العلاقات الثقافية وتعريف المجتمع الكندي بالشعر العربي.