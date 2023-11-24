قمة المعرفة تبحث دور «الذكاء» في الإعلام

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت قمة المعرفة 2023 سلسلة جلساتها الحضورية التي عُقدت في مركز دبي التجاري العالمي على مدار يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، وذلك عبر جلسة حوارية عُقدت بعنوان «الذكاء الاصطناعي في الإعلام.. صناعة تجارب أصيلة ومُخصصة»، شارك فيها كل من إيلي حبيب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في موقع أنغامي، وفارس عقاد، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة ميتا، والدكتورة جنى بو رسلان، متحدثة تحفيزية، ومحاضِرة ومدرِّبة، وصانعة محتوى تعليمي على منصة تيك توك. وأدارت الجلسة مايا حجيج، مذيعة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ في قناة الشرق.

وأوضح إيلي حبيب أن الذكاء الاصطناعي يستخدم تحليل البيانات لفهم احتياجات الجمهور وتفضيلاتهم، وبفضل هذه التحليلات، يمكن تكييف المحتوى الإعلامي ليكون أكثر فعالية.

من جانبه، أكد فارس عقاد أن الإعلام المخصص يشير إلى المحتوى الإعلامي الذي يتم تخصيصه للمستخدمين بناءً على اهتماماتهم وسلوكياتهم عبر الإنترنت بدلاً من البحث الطويل عن المحتوى الملائم، ما يوفر وقت المستخدم ويقلل من الجهد الذي يحتاج إليه للوصول إلى المعلومات المرغوبة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في إنشاء الإعلام المتخصص من خلال تحديد اهتمامات المستخدمين وتحليل سلوكهم عبر الإنترنت، إضافة إلى إمكانية تحديد نمط استهلاك المحتوى للمستخدم.

وأوضح عقاد أن الذكاء الاصطناعي يساعد في مكافحة المعلومات المضللة والمزيفة من خلال تطوير استراتيجيات جديدة لاكتشافها ومعالجتها، ومن ضمنها استخدام خوارزميات التعلم الآلي لتحليل البيانات وتحديد الأنماط التي تشير إلى وجود مثل هذه المعلومات وفلترتها.

من جانبها، قالت الدكتورة جنى بورسلان إن من التأثيرات الإيجابية للذكاء الاصطناعي في الإعلام، زيادة كفاءة وسرعة إنتاج المحتوى الإعلامي من خلال القيام بالعديد من المهام التي كانت تتطلب وقتاً وجهداً بشرياً كبيريَن، إضافة إلى مساهمته في تحسين جودة المحتوى من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحديد المحتوى الأكثر صلة بالجمهور، وإنشاء محتوى إبداعي جديد.