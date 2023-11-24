«دبي» و«نور دبي».. برامج نوعية وفواصل إذاعية مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «دبي للإعلام» أخيراً الدورة البرامجية الجديدة الخاصة بإذاعتي «دبي» و«نور دبي»، وتتضمن تشكيلة متنوعة من البرامج الاجتماعية والتراثية والدينية الجديدة التي تبث للمرة الأولى، إلى جانب مواسم متجددة من البرامج التي نالت متابعة ونجاحاً جماهيرياً كبيراً، بالإضافة إلى مجموعة فواصل إذاعية مبتكرة تعكس حرص «دبي للإعلام» على رفع مستوى وعي الجمهور وتوسيع دائرة معارفهم، بفضل ما تحمله بين طياتها من معلومات وفوائد عدة في مختلف المجالات.

وضمن دورتها الجديدة تقدم «إذاعة دبي» باقة متنوعة من البرامج الترفيهية التي تمتاز بطابعها الشبابي والعصري، وتتضمن برنامج «صباحكم سعيد» المنوع ويمتاز بفقراته التي تضيء على كل ما هو جديد في الأسواق المحلية، وبتفاعله مع مكالمات الجمهور ورسائلهم النصية، ويقدمه الثلاثي: سلامة السويدي ومحمد العويسي ومهرة عبدالله، في تمام الساعة السابعة صباحاً، من الاثنين إلى الجمعة، فيما تتولى دينا شرف وسيف عبدالله تقديم برنامج «بوليفارد 93»، الذي يسلط الضوء على دور المرأة في الاقتصاد والتجارة، وأبرز التطبيقات التقنية الجديدة، ويبث من الاثنين إلى الجمعة في تمام الساعة 11:00 صباحاً حتى الواحدة ظهراً، بينما يسعى إبراهيم استادي بالتعاون مع لونا غفرة إلى نقل نبض مدينة دبي وحيويتها عبر فقرات برنامج «دبي لايف» (DUBAI LIVE ) الذي يبث من الاثنين حتى الجمعة في تمام الساعة 2:00 ظهراً.

جرعة سعادة

ويهدف برنامج «عصر السعادة» الذي يقدمه عبدالله إسماعيل وماجد الجناحي، من الاثنين حتى الجمعة إلى بث جرعات السعادة والإيجابية في نفوس مستمعي «إذاعة دبي»، أما فاطمة عبدالرحمن وسامر الطرابلسي فيطلا عبر فقرات برنامج «كوكب آخر» الذي يبدو أشبه بـ«الدليل السياحي»، حيث يأخذان المستمعين في جولة واسعة بين جنبات دبي تبدأ في تمام السابعة مساءً وتستمر على مدار 3 ساعات، ويقدمان فيه آخر أخبار الموضة والمجوهرات والسيارات والتكنولوجيا. في حين، يطل يوسف الحمادي على المستمعين كل خميس في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر البرنامج الأسبوعي «الناس للناس» الذي يقدم تحت رعاية «مؤسسة تراحم الخيرية»، ويهدف إلى مد يد العون للمرضى والمحتاجين، فيما يتولى أيوب يوسف تقديم البرنامج الأسبوعي «إمارات الخير» الذي يبث مساء الجمعة بالتعاون مع «جمعية دار البر» عبر أثير إذاعتي «دبي» و«نور دبي»، ويضيء على تفاعل أصحاب الأيادي البيضاء مع الحالات الإنسانية والمشاريع الخيرية التي تطرحها جمعية دار البر، في حين يقدم جاد شهيب وسوسن سعد في تمام الساعة السادسة مساءً من يومي السبت والأحد البرنامج الشبابي «ويك بلا إند» ويواكب أسلوب حياة الشباب وأذواقهم، ويستعرض آخر المستجدات في قطاع الموسيقى والسينما والسيارات والسياحة في دبي وأبرز الفعاليات التي تشهدها المدينة.

من جهة أخرى، تطل إذاعة «نور دبي» بدورة برامجية دسمة، تتضمن تشكيلة كبيرة من البرامج الهادفة والمنوعة التي تلبي احتياجات وأذواق المستمعين، وعلى رأسها برنامج «البث المباشر» الذي يقدمه الإعلامي راشد الخرجي يومياً من الاثنين وحتى الجمعة، في تمام الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحاً، بينما تطل ميرهان الدسوقي في تمام الساعة 11:00 صباحاً من الاثنين وحتى الجمعة عبر برنامج «حياتها» المعني بتمكين المرأة والموضوعات التي تخصها بشكل عام، فيما يقدم الدكتور بسام درويش في تمام الساعة 12 ظهراً من الأحد وحتى الخميس جرعة صحية عبر برنامجه «بلسم».

أما أحمد الكتبي فيقدم من الاثنين وحتى الخميس البرنامج الاجتماعي الحواري «السالفة وما فيها» الذي يبث على الهواء في تمام الساعة 2 ظهراً، ويناقش مجموعة من القضايا الحياتية اليومية التي تهم كل شرائح المجتمع.

دروب العطاء

وعبر هذه الدورة يجدد الإعلامي كفاح الكعبي إطلالته عبر برنامج «روحك رياضية» الذي يبث في تمام الساعة الرابعة من الاثنين وحتى الجمعة، فيما تطل أمل محمد على مستمعي الإذاعة في تمام الساعة السادسة مساءً من الاثنين وحتى الخميس عبر البرنامج الاجتماعي «مع الناس» الذي يضيء على أهم الجوانب الاجتماعية المتنوعة في حياة الناس.

كما تتضمن الدورة البرنامج الأسبوعي «دروب العطاء» الذي يبث يوم الاثنين في تمام الساعة الثالثة عصراً، ويقدم تحت رعاية جمعية دبي الخيرية، ويهدف إلى استعراض المشاريع التنموية الإنسانية التي تنفذها الجمعية داخل وخارج الدولة، ويتولى أحمد عبدالكريم تقديم برنامج التوجيه الأسري «ساعة أسرية» الذي يبث في تمام السابعة مساءً من الاثنين وحتى الأربعاء، ويقدم د. خالد العنبري خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس، تفاسيره للرؤى والأحلام على ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وذلك عبر برنامجه «أحلام سعيدة»، أما هدى الفهد، فتستضيف مساء كل اثنين عبر برنامجها «أثير المحبة» نخبة من الشعراء، بينما يسلط المحامي عيسى بن حيدر في مساء كل يوم ثلاثاء الضوء على القوانين الجديدة في الدولة وذلك عبر برنامجه «روح القانون»، بينما يضيء محمد الظفري عبر برنامجه «رواد» على نجاحات الشباب الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص، وذلك يومي الأربعاء والجمعة، ويبث في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الدكتور جاسم ميرزا يقدم لجمهور الإذاعة مساء كل خميس البرنامج التوعوي «لمن يهمه الأمر» ويناقش فيه علاقة الشباب بالأسرة وكيفية استثمار أوقات الفراغ وغيرهما من المواضيع الاجتماعية، ويقدم جمعة بن ثالث مساء كل أحد برنامج «قول الأوليين» الذي يركز فيه على تفاصيل التراث الإماراتي والحكايات والعادات والتقاليد المجتمعية، بينما يقدم جمال مطر يومي السبت والأحد برنامجه «سيرة ذاتية»، حيث يلتقي فيه مع مجموعة من الشخصيات الثقافية والمبدعة في مختلف المجالات ويضيء على سيرهم الذاتية.

وتتضمن الدورة البرامجية أيضاً النشرات الإخبارية التي تركز على أهم أخبار الوطن والأخبار العالمية والاقتصادية والرياضية وغيرها، إلى جانب «صوت الواقع» التي تقدم على مدار الساعة، وتستهدف الجهات الحكومية في الدولة لترويج الخدمات والفعاليات والمبادرات المجتمعية المقدمة للجمهور.

فواصل إذاعية

وتتضمن الدورة البرامجية مجموعة من الفواصل المنوعة التي تذاع على مدار ساعات اليوم، وعلى رأسها «شوارع دبي» الذي يقدمه جمعة بن جمعة ويركز على أسماء ومعاني الشوارع في دبي، وفاصل «وجهات سياحية» الذي تقدمه ميرهان الدسوقي، وفاصل «وطن العطاء» من تقديم هدى الفهد ويركز على إبراز دور وإنجازات الدولة في الأعمال الإنسانية، وفاصل «مفاهيم COP28» وتقدمه دجى بن فرج، ويسلط الضوء على مؤتمر الأطراف بشأن التغيير المناخي «كوب 28» الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 12 ديسمبر المقبل، بينما يستعرض فاصل «عام الاستدامة» إنجازات ومبادرات الدولة في الممارسات المستدامة، ونشر الوعي حول قضايا الاستدامة، فيما تقدم أمل محمد مجموعة من النصائح للسائقين من خلال فاصل «على الطريق»، بينما يضيء أحمد الكتبي عبر فاصل «نصائح سيبرانية» على التوعية المتعلقة بالأمن السيبراني.