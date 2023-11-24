«دبي للتصميم» يستقطب أشهر علامات صياغة المجوهرات

المصدر: دبي - البيان

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يواصل «حي دبي للتصميم»؛ وجهة الإبداع العالمية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم، تعزيز ثقافة صياغة المجوهرات، من خلال استقطاب أشهر العلامات والمدارس في هذا المجال.

وفي هذا السياق، يستضيف حي دبي للتصميم «ليكول» L’ÉCOLE؛ مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية، التي فتحت أبوابها في حي دبي للتصميم عبر إطلاق معرضها الافتتاحي بعنوان «حديقة الزمرّد».

وقد تمّ افتتاح هذا المعرض بحضور مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم: عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم؛ وخديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم؛ وبيير فايارد، الرئيس التنفيذي لشركة ريتشمونت في الشرق الأوسط والهند وأفريقيا وتركيا؛ وأليساندرو مافي، رئيس شركة «فان كليف آند آربلز» في الشرق الأوسط والهند؛ وليز ماكدونالد، الرئيس العالمي لمدرسة فنون صياغة المجوهرات «ليكول»؛ وصوفي كلوديل، مديرة مدرسة فنون صياغة المجوهرات «ليكول» في الشرق الأوسط.

وأكدت خديجة البستكي حرص الحي الإبداعي على إرساء الشراكات الاستراتيجية مع أهم وأبرز الشركات العالمية. وقالت: «يأتي افتتاح مقر «ليكول» ضمن جهودنا الرامية إلى تعزيز المشهد الإبداعي في دبي وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للقطاعات الإبداعية».