350 شركة من 30 دولة في «دبي الدولي للمحتوى»

المصدر: دبي - البيان

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إقبال كبير شهدته فعاليات سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي DICM» 2023»، الذي اختتمت فعالياته أمس بمركز مدينة جميرا للمؤتمرات والفعاليات، بحضور أكثر من 700 مشارك.

واستعرضت أكثر من 350 شركة إنتاج وصناعة محتوى من 30 دولة حول العالم خدماتها بالقطاع لخدمة صانعي المحتوى والموزعين والمشترين، ما عزز التعاون والتبادل على نطاق عالمي، كما عقد أكثر من 800 اجتماع خلال اليوم الأول لاستكشاف فرص العمل وتشكيل شراكات استراتيجية.

أوضح المهندس أنس المدني، الرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة المنظمة للحدث، أن سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي يعتبر منصة هادفة لقطاع المحتوى والإعلام لتعزيز آفاق الإنتاج المشترك بين منشئي المحتوى ومنصات البث والمستثمرين والممولين وغيرهم.

بدوره، أكد فارس الصايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة Roya Media Group في الأردن، أهمية حضور فعاليات مثل سوق دبي الدولي للمحتوى، والاجتماع مع رواد صناعة المحتوى من أجل تبادل الخبرات والابتكارات.

وشهدت الفعالية مشاركة نشطة لأكثر من 200 مشتر يبحثون عن صفقات جديدة، ما يشير إلى اهتمام قوي بعروض المحتوى المتنوعة التي يقدمها العارضون.