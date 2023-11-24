مهرجان «أيام الشندغة» ينطلق اليوم

المصدر: دبي ـ وفاء السويدي

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تنطلق، اليوم، فعاليات مهرجان «أيام الشندغة»، الهادف إلى تعزيز حضور التراث البحري المحلي بين أفراد المجتمع والتعريف بتفاصيله وجمالياته وتأثيره على الحياة الاجتماعية في دبي، وذلك من خلال تشكيلة متنوعة من الفعاليات والعروض الفنية والتراثية، وورش العمل التفاعلية التي تستكشف علاقة سكان الإمارة مع البحر.

برنامج غني

وتقدّم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» المهرجان بدءاً من اليوم (24 نوفمبر) وحتى 3 ديسمبر المقبل، برنامجاً غنياً بالتجارب الثقافية والعروض الفنية والتراثية التي تعيد تمثيل وتجسيد شكل الحياة التقليدية في دبي.

«البيان» التقت عبدالله العبيدلي، مدير متحف الشندغة بالإنابة، للحديث عن مميزات أيام الشندغة التراثية لهذا العام، فقال: ‏يهدف مهرجان «أيام الشندغة التراثية» إلى تعزيز حضور التراث البحري بين أفراد المجتمع، لنحقق أهداف هيئة الثقافة والفنون بدبي في صون تراثنا والمحافظة عليه وتعزيز السياحة الثقافية في دبي.

والمميز في المهرجان لهذه السنة بأنه سيكون مهرجاناً بحرياً.

ورش تفاعلية

ويتابع: خلال المهرجان يستطيع الزوار المشاركة في فعالياته من خلال ممارسة الحرف التقليدية والتعرف على طرق صناعة السفن التقليدية والأشرعة والأحبال وغيرها، كما يتميز هذه السنة بوجود عروض موسيقية وعرض مسرحي.