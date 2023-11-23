«أبوظبي للغة العربية» يشارك في «الكويت للكتاب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في «معرض الكويت الدولي للكتاب 2023» بدورته الـ46، التي ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت في الفترة من 22 نوفمبر الجاري إلى 2 ديسمبر المقبل في أرض المعارض الدولية.

وتأتي مشاركة المركز في المعرض بهدف تعزيز سبل التواصل والتفاعل مع أبرز الروّاد والمعنيين في مجال صناعة الكتاب والمعارض المتخصصة، إلى جانب الوصول إلى أكبر قدر من الجمهور الخليجي والعربي من خلال المشاركة في المعارض المختلفة، والتعريف وبيع إصدارات المركز المتنوعة، حيث يعتبر معرض الكويت من أهم المعارض العربية، خاصة أنه يحظى بحضور قوي من الجمهور الكويتي؛ إذ يعتبر فرصة مناسبة للتعريف بالمشاريع الثقافية للمركز، الذي يسعى من خلال الحدث إلى استعراض أبرز مستجدات مشاريعه الخاصة، فضلاً عن دعم الحراك الثقافي في المنطقة العربية والإسهام في خريطة المشهد الثقافي الإقليمي والدولي.

ويقدم «معرض الكويت الدولي للكتاب 2023» محطة تفاعلية بين الكتّاب والناشرين والقرّاء، وفي فضاءات المعرض تلتقي القيم الإبداعية وتتطور العلاقة المعرفية بين صنّاع الرأي والفكر والمتلقي، حيث يعرض أكثر من 350 ألف عنوان، إلى جانب إقامة الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية من خلال الأجندة الثقافية المصاحبة للمعرض، كما يستضيف الحدث نخبة من المثقفين والأدباء والخبراء والناشرين لطرح الرؤى والأفكار المتجددة لتطوير هذا القطاع الحيوي.