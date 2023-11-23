رحيل الكاتب المصري يعقوب الشاروني عن 92 عاماً

المصدر: القاهرة - البيان

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غيب الموت، الخميس، عن عمر يناهز 92 عاماً، وبعد رحلة طويلة من الإبداع، الكاتب المصري ورائد أدب الطفل يعقوب الشاروني، صاحب المسيرة الحافلة في مجال الطفولة والإبداعات المقدمة لهم، والذي حاز العديد من جوائز الكتابة للطفل عن مؤلفاته ومنها: سر الاختفاء العجيب، مفاجأة الحفل الأخير، مغامرة البطل منصور، والرحلة العجيبة لعروس النيل.

أدب الطفل

ونعت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، الأديب الراحل قائلة، «فقد أدب الطفل في الوطن العربي أحد أبرز رواده، كاتبًا مبدعًا أثرى المكتبة العربية بالمئات من الأعمال الأدبية الخاصة بالطفل، ليرحل تاركًا أثرًا سيبقى حاضرًا في وجدان كل مصري وعربي من خلال كتاباته الفريدة».

كما نعاه الكاتب عمار علي حسن قائلاً: غادر دنيانا الكاتب القدير الأستاذ يعقوب الشاروني، الذي برع في الكتابة للأطفال، فتربى على قصصه أطفال عرب كثر.

أجيال متلاحقة

عاش الشاروني 92 عاماً، فمنحه عمره المديد فرصة التواصل، عبر إبداعه، مع أجيال متلاحقة ليس من القراء فقط، بل من مبدعي أدب الطفل أيضاً.

مسيرة حافلة

ولد يعقوب الشاروني في 10 فبراير عام 1931 بالقاهرة، ودرس القانون، وحصل على ليسانس الحقوق في مايو 1952، ثم حصل عام 1955 على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وظل في العمل إلى أن تقلد منصب مندوب هيئة قضايا الدولة.

وفي عام 1954 عمل محامياً بهيئة قضايا الدولة، حتى وصل عام 1959 إلى منصب نائب هيئة قضايا الدولة.

رشح الأديب توفيق الحكيم يعقوب الشاروني عام 1963 ليحصل على منحة التفرغ للكتابة الأدبية وقال في خطاب دعمه للشاروني: «أزكي هذا الطلب بكل قوة لما أعرفه عن يعقوب الشاروني من موهبة تجلت في مسرحية أبطال بلدنا التي ظفرت بالجائزة الأولى في مسابقة المجلس الأعلى للفنون والآداب».

رائد أدب الطفل

عبر مسيرته الطويلة، أصبح الشاروني أبرز رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، وكتب في جريدة الأهرام تحت عنوان «ألف حكاية وحكاية» منذ عام 1981.

وفي فبراير 1969 سافر إلى فرنسا لمدة عشرة أشهر في منحة من الحكومة الفرنسية لدراسة العمل الثقافي بين الجماهير خاصة في مجال ثقافة الطفل.

تم اختياره رئيسًا ومديرًا عامًا للشؤون القانونية لوزارة الثقافة، بالإضافة إلى عمله مستشارًا لوزير الثقافة لشؤون ثقافة الطفل عام 1980.

وما بين عام 1981 إلى عام 2008 اختارته صحيفة الأهرام مشرفـًا على صفحة الأطفال، وذلك إلى جوار عمله بوزارة الثقافة.

كما تم اختياره ما بين عام 1984 إلى 1991 رئيسًا للمركز القومى لثقافة الطفل بوزارة الثقافة المصرية بدرجة وكيل وزارة.

وفي عام 1984، قام بإصدار سلسلة «مجلدات بحوث ودراسات ثقافات الطفل»، كما أنشأ أيضًا في العام نفسه «المسابقة القومية للطفل الموهوب».

وفي عام 1985 أنشأ الندوة الدائمة لأدب وثقافة الطفل، بهدف خلق حركة نقدية حول أدب الأطفال.

كما أنه في العام نفسه أصدر العدد التجريبي من أول مجلة للثقافة العلمية للأطفال باسم «النحلة».

وفى عام 1998 صدر للكاتب الراحل يعقوب الشاروني، عشرة مجلدات تضم ألف حكاية بعنوان «ألف حكاية وحكاية»، كما تم ترشيحه لجائزة «استريد ليندجرين».

«أجمل الحكايات الشعبية»

والمتعارف عليه عالميًا أن كل جائزة يحصل عليها المبدع تكون خطوة في طريقه للحصول على الجوائز الأكبر، فعندما حصل كتاب «أجمل الحكايات الشعبية» عام 2001 على جائزة «المجلس المصري لكتب الأطفال» كانت هذه خطوة للحصول عام 2002 على جائزة «الآفاق الجديدة» لأفضل كتاب أطفال على مستوى العالم من معرض بولونيا الدولى لكتب الأطفال بإيطاليا، وهو أهم معرض عالمي لكتب الأطفال.

ثم كان حصول رواية «ليلة النار» عام 2014 على جائزة الشرف بين أفضل روايات اليافعين على مستوى العالم العربي من جائزة اتصالات.