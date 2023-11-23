حي دبي للتصميم يواصل تعزيز ثقافة صياغة المجوهرات

المصدر: دبي - البيان

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يواصل «حي دبي للتصميم»، وجهة الإبداع العالمية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم، تعزيز ثقافة صياغة المجوهرات، من خلال استقطاب أشهر العلامات والمدارس في هذا المجال، موفراً البيئة المناسبة لأنشطة القطاع، ومنافذ رحبة على أسواق المنطقة، إلى جانب إتاحة المجال أمام المشتغلين في هذا المجال من صاغة ومصممين للانفتاح على التقاليد المحلية وثقافة المنطقة.

وفي هذا السياق، يستضيف حي دبي للتصميم «ليكول» L’ÉCOLE، مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية التي تأسست عام 2012 بدعم من شركة «فان كليف آند آربلز»، التي فتحت أبوابها في حي دبي للتصميم عبر إطلاق معرضها الافتتاحي بعنوان «حديقة الزمرّد».

ويلقي هذا المعرض، الذي يستمر لغاية أبريل 2024، الضوء على أسرار حجر الزمرّد الكريم المحبّب إلى قلوب الكثيرين، بينما تستعد «ليكول» لإطلاق برنامجها المتكامل من الدورات التدريبية وجلسات الدردشة المقررة حضورياً خلال فصل الربيع.

وفي معرض تعليقها على افتتاح مقر «ليكول» الدائم، أشارت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، إلى حرص الحي الإبداعي على إرساء الشراكات الاستراتيجية مع أهم وأبرز الشركات العالمية في شتى مجالات الإبداع لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية بارزة لمختلف قطاعات التصميم والإبداع. وقالت: «يأتي افتتاح مقر «ليكول» الدائم العالمي في حي دبي للتصميم ضمن جهودنا الرامية إلى تعزيز المشهد الإبداعي في دبي وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للقطاعات الإبداعية، وملتقى للمبدعين والمبتكرين والمتخصصين على حد سواء».

وأضافت: «نحن على ثقة تامة بأن ليكول سوف تسهم في توفير تجارب وخبرات ومواهب إبداعية جديدة واستثنائية على مستوى الدولة والمنطقة ككل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي وأجندة دبي الاقتصادية D33».

وتنضم مدرسة «ليكول» لفنون صياغة المجوهرات إلى منظومة الإبداع العالمية الرائدة في حي دبي للتصميم، حيث تحظى أبرز شركات الإبداع والموهوبون ورواد الأعمال حول العالم بفرصة التواصل والإبداع والتحوّل إلى مصدر إلهام للجميع. ويلعب حي دبي للتصميم دوراً محورياً في تعزيز أثر دبي ضمن القطاع الإبداعي العالمي بفضل ما يوفره من بيئة أعمال متكاملة وبنية تحتية متطورة وأجندة سنوية حافلة بالفعاليات والشراكات الاستراتيجية مع منصات بارزة بما فيها أسبوع دبي للتصميم وأسبوع دبي للموضة، ما يرسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للتصميم والإبداع ويعزز موقعها ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة.

تجدر الإشارة إلى أن مقر مدرسة «ليكول» الجديد في دولة الإمارات هو رابع حرم دائم للمدرسة بعد مقراتها القائمة في باريس وهونغ كونغ وشنغهاي.

وابتداءً من ربيع عام 2024، ستنظم مدرسة «ليكول» ورش عمل تطبيقية ودورات ملهمة تحت إشراف مجموعات متناوبة من المحاضرين، بمن فيهم مؤرخو الفن وعلماء الأحجار الكريمة وصائغو المجوهرات والحرفيون. وستكون هذه الدورات متاحة لمشاركة كل أفراد المجتمع. ويمكن أيضاً لمحبي المجوهرات المشاركة مجاناً في جلسات الدردشة الافتراضية التي سيجري تنظيمها كل شهر.