«تعابير تحقق التغيير المستدام» في «ليالي الفن» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تحت شعار «تعابير فنية نحو تحقيق التغيير المستدام»، تعود فعالية أمسيات «ليالي الفن» الشهيرة في نسختها السادسة عشرة التي تنطلق اليوم وتتواصل غداً لتعقد في قرية البوابة في مركز دبي المالي العالمي. وتسلط نسخة هذا العام الضوء على أعمال فنية أبدعها فنانون محليون وعالميون بينما يعبرون فنياً باعتماد مفاهيم الاستدامة والوعي البيئي والتغيير الإيجابي من خلال الفن.

وتؤكد هذه النسخة من «ليالي الفن»، والتي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، التزام المركز بإتاحة الفنون إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، مع التركيز على الاستدامة التي يتم إحياؤها من خلال الفن.

مشاركةويشارك في هذه النسخة الثنائي الإماراتي سعيد المدني وأحمد العطار، حيث سيعرضان تركيبة ديناميكية تستكشف العلاقة المعقدة بين التراث الثقافي والتكنولوجيا من خلال التمور، ومنحوتة لكاشير مير يُظهر من خلالها كيف يمكن تحويل القمامة إلى منحوتات خطية مجردة، بالإضافة إلى عرض فني حي لفن الإبرو للفنانة دانييلا وحيد.

وسيشارك طلاب من فرقة «ويند إنسمبل للمحترفين» التابعة لمركز الفنون الموسيقية، حيث يقدمون برنامجهم التعبيري الخاص بالتغيير المستدام. كما سيستمتع عشاق الفن بالحوارات الفنية الغنية مع خبراء من دار كريستيز، 1000ميليا ودار سوذبيس، والتي تدور حول استكشاف دور المزادات في رسم ملامح مستقبل المشهد الفني.

ورش فنية

وتماشياً مع موضوع الاستدامة، سيتم استضافة ورش فنية يومية في جيت أفينيو، ضمن المنطقة D، لغاية 26 نوفمبر الجاري، حيث يمكن للزوار تعلم كيفية تحويل الأغراض المنزلية اليومية إلى أعمال فنية، بما فيها فوانيس الزهور المضغوطة، والرسم على الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام.

وسيستضيف FLTRD، وهو متجر يتبنى مفهوم متميز والكائن في «جيت أفينيو»، جناحاً مؤقتاً للأزياء يستعرض العلامات التجارية المستدامة، بالإضافة إلى العديد من العروض الفنية الحية، مع جلسة حوارية حول ما يخبئه المستقبل للأزياء المعاد تدويرها.