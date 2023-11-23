هزاع بن طحنون يكرّم الفائزين بجائزة «كنز الجيل»

المصدر: العين - وام

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كرّم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، الفائزين بالدورة الثانية من جائزة «كنز الجيل 2023»، التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عام 2022، واستلهمت أهدافها من أشعار الأب المؤسس لدولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

جاء ذلك خلال حضوره حفل تكريم الفائزين بالدورة الثانية من الجائزة الذي أقيم ضمن فعاليات «مهرجان العين للكتاب 2023» المقام تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، في إستاد هزاع بن زايد (العين سكوير) ومواقع ثقافية أخرى، والذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية تحت شعار «العين أوسع لك من الدار».

واطلع الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، يرافقه سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة، وسعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، على الأجنحة والمؤسسات والهيئات ودور النشر المشاركة، وما يقدمه المهرجان في دورته الحالية.

وخلال حفل جائزة «كنز الجيل 2023» بدأ الحفل بفيلم تعبيري عن الجائزة التي شهدت في دورتها الثانية تنوعاً كبيراً وثراء في المشاركات، حيث تلقت 264 ترشيحاً في فروعها الستة من 27 دولة، من بينها 17 دولة عربية و 10 دول أخرى.

وأكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، في كلمة خلال الحفل، أن هدف جائزة «كنز الجيل» هو ترسيخ مكانة الشعر النبطي في نفوس الأجيال الشابة، على عدة صعد، متكاملة: أولها توسيع آفاق المعرفة برموز هذا الفن الأصيل من شعراء أضافوا إلى سجل الشعر النبطي آيات من الجمال والحكمة والمعرفة، وأبرزهم الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وثانيها هو الصعيد الفني، إذ نسعى إلى إثارة الاهتمام النقدي للبحث في معايير هذا الفن، وتحري أشكال الإبداع فيه، ومعرفة أوزانه وتقاليده وتطورها، ليسمو إبداع الأجيال فيه، والثالث هو المحتوى، إذ نأمل أن يسهم نشر المعرفة بالشعر النبطي إلى حفز الأجيال على استلهامه أداة جمالية ومعرفية.

قائمة الفائزينوضمت قائمة الفائزين بالدورة الثانية للجائزة مجموعة بارزة من المبدعين، والذين عكست أعمالهم حجم التميز في فن الشعر النبطي بالمنطقة العربية، وتجذر قيمه في نفوس المبدعين، حيث حصد جائزة فرع «الإصدارات الشعرية» معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي من الإمارات عن ديوانه «عشق يتجدد» الصادر عن دار ملهمين عام 2022، ونال الشاعر الإماراتي سيف السعدي لقب «الشخصية الإبداعية» حيث يعد من أبرز الشعراء على الساحة الخليجية، وفاز عن فرع «الفنون» الفنان منتصر فتحي من الأردن عن لوحته «فيها زهت الأنوار»، وفاز عن «الدراسات والبحوث» د. عبدالله مانع فليس من الكويت عن كتابه «المرجع الوافي في الأوزان والقوافي للشعر الفصيح والنبطي» الصادر عن دار العصماء 2023.

أما جائزة «المجاراة الشعرية» فحظي بها الشاعر والإعلامي السعودي علي عسيري (علي السبعان) عن قصيدته «قدوة الشعار».