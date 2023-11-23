«اليونسكو»: 2025 عام الاحتفاء بمئوية سلطان العويس

المصدر: دبي - البيان

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اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، 2025 عاماً للاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الشاعر الإماراتي سلطان بن علي العويس المولود عام 1925 ميلادية.

وجاء ذلك الاعتماد بعد الاطلاع على ملف الشاعر سلطان بن علي العويس، الذي طرحته اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، في الدورة 42 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. مبادرة وتعد هذه المبادرة واحدة من أبرز مبادرات اليونسكو للاحتفال برموز الثقافة الأصيلة حول العالم في شتى مجالات الفكر والمعرفة والعلوم.

وكانت مؤسسة سلطان بن علي العويس قد أعدت ملفاً ضخماً عن الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس (1925 ـ 2000) لتقديمه إلى منظمة اليونسكو، ولم تأل اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم في دعم الملف والوقوف مع هذه المبادرة الكبيرة، والتي أتت أُكلها باعتماد العام 2025 عاماً للاحتفال بمئوية الشاعر سلطان العويس.

وبدورها تقدمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بجزيل الشكر والتقدير لوزارة الثقافة والشباب وللجهود الاستثنائية للجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم في إثراء الملف وإغناء مفرداته.

استعداد

وقد بدأت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية فور تلقيها خبر المبادرة إلى الاستعداد لهذه المناسبة الكبيرة ببرامج وفعاليات وأنشطة متعددة تشمل الجوانب المختلفة من حياة الشاعر.