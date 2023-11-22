«العرب والحراك الفلسفي اليوم».. تحديات ومقومات

المصدر: دبي ـــ البيان

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أطلقت مؤسسة الفكر العربي، إصدارها الجديد الخاص «أفق» بعنوان «العرب والحراك الفلسفي اليوم» الذي شارك في تأليف نصوصه الخمسة والثلاثين، نخبة من الفلاسفة والخبراء المختصين من مختلف الدول العربية.

يدور الكتاب حول فضاءين رئيسيين للحراك الفلسفي، يتم استكشافهما عبر مجموعة من المقالات التي توزعت على قسمين. يحمل القسم الأول عنوان «في الحاجة إلى الفلسفة»، ويتضمن خمسة عشر نصاً تتناول قضايا فلسفية عامة، مبرزة أهمية الفلسفة في عصرنا الحاضر، وعلاقتها بالاقتصاد والسياسة والدين والقانون، فضلاً عن دور التفلسف في عصر التكنولوجيا والرقميات.

أما القسم الثاني من الكتاب، فحمل عنوان «الفلسفة وأحوالها في الفضاء العربي»، واستكشف في نصوصه العشرين التحديات التي تواجه الفلسفة في العالم العربي، مستعرضاً معوقات ومقومات الإبداع الفلسفي في منطقتنا.

ويسلط الكتاب الضوء على شخصيات فلسفية عربية بارزة تتمتع بأثر واضح في المشهد الفكري، مثل زكي نجيب محمود، وعبد الرحمن بدوي، وأنطون سعادة، وشارل مالك، وعبدالله العلايلي، وحسين خمري، وناصيف نصار، وغيرهم. كما يسلط الضوء على عدد من المبادرات المتعلقة بتنظيم مؤتمرات وإنشاء جمعيات وإصدار مجلات فلسفية، كما على عدد من تجارب تدريس الفلسفة في المدارس الثانوية والجامعات العربية، وكيف يمكن لهذه المبادرات والتجارب أن تسهم في الإعلاء من شأن الفلسفة، وتوعية الناس بأهميتها، وتعزيز التنمية الفكرية والثقافية.