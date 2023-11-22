«الثقافة والعلوم» تكرم مبدعي «الإمارات للهوايات والمقتنيات»

المصدر: دبي - البيان

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احتفت ندوة الثقافة والعلوم، أول من أمس، بمشاركي «معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة»، بحضور بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، ود. صلاح القاسم عضو مجلس الإدارة المدير الإداري، ود. رفيعة غباش مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، ود. سعيد حارب والفنان عيد الفرج وأ.د. محمد سلطان العلماء، وجميع المشاركين ونخبة من المهتمين.

وأكد بلال البدور خلال تكريم المشاركين أن ندوة الثقافة والعلوم عندما اعتمدت تنظيم معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات سنوياً نظرت إلى واقع الحال بالنسبة للمقتنيين والهواة الذين تقتصر هواياتهم على العرض في منزلهم أو متحفهم الصغير الذي أعدوه لأنفسهم، ولم يكن بالإمكان التعرف على هذه التنويعة من الهوايات أو المقتنيات إلا عبر زيارة شخصية لأصحابها، ولكن معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات كشف عن كنوز من المعروضات التي يملكها أبناء الإمارات.

أسماء ومقتنيات

وأشار البدور إلى أنه في الدورة الأولى للمعرض قبل خمس سنوات كنا نبحث عن 10 مشاركين من أصحاب الهوايات، وكانت المشاركة في الدورة الأولى 16 مشاركاً، وفي هذه الدورة (الخامسة) زاد العدد إلى 24 مشاركاً منهم 4 مشاركين يعرضون للمرة الأولى، وهناك الكثيرون من راغبي المشاركة وليس فقط أبناء الإمارات ولكن من مختلف الجنسيات.

وأضاف أن هذه الدورة ضمت أسماء ومقتنيات جديدة للفنان عيد الفرج وأحمد السركال ود. رفيعة غباش وصفا الزرعوني، ما يبشر بأن الدورات القادمة ستزخر بمقتنيات وهويات جديدة.

وذكر عبدالشكور حسين تهلك، أنه من هواة الخط واقتناء العملات التذكارية والطوابع والأعمال الفنية والتحف المختلفة خلال زياراته المتعددة لمختلف دول العالم.

نماذج

وتابع: أشارك في هذه الدورة من معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة بنماذج من أسطول طيران الإمارات، الذي يعد إحدى أهم الأساطير التجارية على مستوى العالم وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوطن العربي، وأهم طائرات الأسطول هي طائرات الإيرباص لأكثر من 110 طائرات، وتعد طيران الإمارات أكبر شركة في العالم تمتلك طائرات بوينج 777، لذا تتنوع مشاركتي بهذه النماذج من الطائرات ذات الألوان المتعددة والتي ترمز للتنقل والاستدامة والفرص، ومنها طائرات تحمل شعار «إكسبو 2020 دبي»، ونموذج يحمل صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونموذج يحمل اسم الذكرى الخمسين لدولة الإمارات، ونموذج يحمل شعار المستقبل وآخر للفضاء.

قبعات

وأكد المهندس رشاد بوخش رئيس جمعية التراث العمراني، أنه شارك في المعرض بمجموعة من قبعات من مختلف دول العالم ويمتلك أكثر من 80 قبعة وهذه الهواية تجعله على اطلاع بخصائص الشعوب وهويتها فلكل شعب وفئة منه قبعة ترمز له.

وأشارت المهندسة فتحية الزرعوني (مهندسة تصميم داخلي)، إلى أنها تشارك برديوهات قديمة وآلة الأكورديون الموسيقية، وأن هذه الدورة الثالثة لمشاركتها، وتعتبر المعرض مساحة واسعة لعرض الهوايات والتعرف إلى هوايات ومقتنيات جديدة.