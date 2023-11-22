ذياب بن محمد يفتتح معرض «الأندلس: تاريخ وحضارة»

المصدر: أبوظبي ـــ وام

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تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.. افتتح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، أمس، معرض «الأندلس تاريخ وحضارة»، في مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

وقام سموه بجولة في أقسام المعرض الذي يستمر ستة أشهر اطلع فيها على محتوياته وأنشطته وما يقدمه للجمهور من معارف عن التراث الأندلسي من شخصيات وحواضر وأعمال أدبية وتحف فنية أسهمت في تشكيل ملامح شبه الجزيرة الإيبيرية، ومهدت الطريق لنهضةٍ علمية وتركت أثراً إيجابياً في تاريخ الإنسانية.

ويأتي المعرض ضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة لمبادرة «الأندلس تاريخ وحضارة»، التي تهدف إلى تسليط الضوء على واحدة من أعظم الحضارات في العصور الوسطى وهي الحضارة الأندلسية العريقة.

تجليات وإسهامات

وقال معالي محمد المر، رئيس لجنة مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة»، بهذه المناسبة، إن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار الجهود الرامية للاحتفاء بالحضارة الأندلسية وثرائها المعرفي والثقافي، والفني، وإبراز تجليات وإسهامات هذه الحضارة العريقة، التي امتدت ثمانية قرون، وإن هذه المبادرة تمثل ثمرة أخرى لجهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، الرامية لتعزيز مبادئ التسامح والانفتاح والاعتدال.

وأكد الدكتور يوسف العبيدلي، المدير العام لمركز جامع الشيخ زايد الكبير، نائب رئيس لجنة مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» دور مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» والفعاليات المصاحبة لها، في تسليط الضوء على الحضارة العربية في الأندلس، وما مثلته من قيم التسامح والتعايش، وهي القيم نفسها التي تجسد رسالة جامع الشيخ زايد الكبير، الذي يسعى لمد جسور التواصل بين الحضارات والثقافات المختلفة.

أعمال فنية نادرة

ويضم معرض «الأندلس: تاريخ وحضارة» العديد من الأعمال الفنية النادرة والمؤلفات العلمية والمقتنيات الأثرية النفيسة، التي تبرز تطور العلم والأدب والفكر والثقافة في كنف الحضارة العربية في الأندلس، ودورها في تقدُّم الإنسانية، فيسرد حكاية المجتمعات المتنوعة التي عاشت في الأندلس، وما قدمته من إسهامات جليّة في الصعد كافة.

ويأتي اختيار جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي لاستضافة هذا المعرض الاستثنائي، انطلاقاً من كونه معلَماً دينياً ومعمارياً يجمع الناس من أقطار العالم كافة، على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم في مكان واحد، ليشكِّلوا لوحة فنية إنسانية شعارها السلام والتعايش، ومرآة لما كانت عليه الأندلس على مدى حِقبة فريدة امتدّت ثمانية قرون، فكانت وجهة للعِلم، وأسهمت في تحوّلات كبيرة طرأت على الثقافة الأوروبية بشكل عام، وإسبانيا على وجه الخصوص، وهو ما ترك أثراً واضحاً على اللغة، والعمارة، والموسيقى.

ويرتكز المعرض الفني على سبعة محاور رئيسة، وهي جامع قرطبة وما يبرز من أنماط معمارية متنوعة مثل الإسلامية والرومانية والبيزنطية، ومدينة الزهراء التي مثلت ذروة التسامح في الأندلس واشتهرت مركزاً للعلم والثقافة، والزهراوي وإسهامه العظيم في مجال الجراحة الحديثة وإرثه الحاضر عبر الأدوات الجراحية المستخدمة في العالم، ورمزيته مثالاً على الحوار والتبادل الثقافي، ومجلس الشعر لابن زيدون؛ الشاعر الأندلسي الكبير، الذي كان جزءاً من الحراك الثقافي في إشبيلية، والإدريسي أحد أشهر رسامي الخرائط وأعظم الجغرافيين المسلمين على مر العصور، وأعمال ابن رشد التي تبرز التفاعل بين الثقافات، وحدائق قصر الحمراء، أحد أشهر المعالم في الأندلس.