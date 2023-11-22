319 ألف زائر لمهرجان الحرف والصناعات التقليدية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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اختتمت أمس النسخة التاسعة من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، واستمر على مدار 20 يوماً في الفترة من 1 لغاية 20 نوفمبر الجاري، في سوق القطارة في العين.

وقد حفلت نسخة هذا العام من المهرجان ببرنامج استثنائي من الفعاليات الثقافية الحية، إلى جانب الأنشطة، وورش العمل، والعروض التي تحتفي بتراث دولة الإمارات العريق من الحرف والصناعات التقليدية، وتشجع على المحافظة عليها وتطويرها، مع تسليط الضوء على أبرز الحرفيين الموهوبين في هذا القطاع. واستقبل المهرجان هذا العام 319 ألف زائر على مدار 20 يوماً.

وفي هذا الإطار قالت منى بن شيبان المهيري، من اللجنة المنظمة للمهرجان لـ «البيان»: «اختتمنا فعاليات مهرجان الحرف والصناعات التقليدية بنجاح فائق، إذ استقبلنا في النسخة الجديدة من المهرجان 319 ألف زائر، الأمر الذي يؤكد أهمية إحياء المهرجان في هذه المدينة العريقة».

وأضافت: «حظي الزائرون بفرصة للاستمتاع بالعروض الحرفية المباشرة التي تظهر الأدوات والأساليب التقليدية المستخدمة لابتكار مجموعة من المصنوعات اليدوية الإماراتية الجميلة والفريدة من نوعها.

وليس هذا فحسب، إذ حظيت الأسر المنتجة والتي تتمثل في سيدات إماراتيات منتجات ومبدعات بفرصة عرض مشاريعهن الإماراتية ومنتجاتهن اليدوية والتراثية التي تحمل بصمة المرأة الإماراتية المنتجة، آملات أن تتخطى مشاريعهن الإماراتية الإطار المحلي، وذلك ليصل المنتج الإماراتي إلى العالمية».