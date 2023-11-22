«دبي للثقافة» و«غوغل» تختتمان «مخيم المبدعين»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» فعاليات «مخيم المبدعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – نسخة الاستدامة»، الذي نظمته بالتعاون مع شركة «غوغل»، بهدف إرشاد وتمكين أعضاء المجتمع الإبداعي من استكشاف ممارسات التصميم الصديقة للبيئة، وتوظيف التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة المبدعين، لتعزيز حضورهم وتأثيرهم الإبداعي وتنمية مشروعاتهم، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وإيجاد بيئة إبداعية مستدامة قادرة على تمكين وتنمية مهارات وقدرات أصحاب المواهب في مختلف المجالات.

وأشارت شيماء السويدي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة» إلى أهمية «مخيم المبدعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – نسخة الاستدامة» ودوره في رفع مستوى الوعي البيئي للفنانين والمصممين والمواهب الناشئة من الإمارات والمنطقة، عبر تحفيزهم على دمج الممارسات المستدامة ضمن أساليبهم الفنية المختلفة، وقالت: «تحرص «دبي للثقافة» على توفير كل ما يحتاج إليه أعضاء المجتمع الإبداعي من ممارسات ومهارات جديدة تسهم في إلهامهم وتشجعهم على تطبيق الاستدامة في إنتاجاتهم الإبداعية والفنية، إذ عملت عبر «مخيم المبدعين» على تزويد المشاركين أدوات جديدة ومبتكرة تعزز توجهاتهم نحو تحقيق الاستدامة، ما يسهم في دعم البنية التحتية للصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».

لقاءات

وشهد المخيم الذي أقيم على مدار 3 أيام في مقر مكاتب «غوغل» بدبي، توفير لقاءات توجيه فردية للمشاركين تحت إشراف موظفي «غوغل» ومجموعة من الخبراء، إضافة إلى عقد سلسلة من الجلسات وورش العمل التي ناقشت سبل تحقيق الاستدامة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخواص المواد الصديقة للبيئة والمُعاد تدويرها، وممارسات التصميم الصديقة للبيئة، وغيرها، وركز هاني عصفور، عميد معهد دبي للتصميم والابتكار في جلسة «الاستدامة والتصميم» على أهمية الأفكار والسياق والعواطف في التصميم، بينما ناقش أندرياس ميلينهاوزن، مدير قسم الأعمال الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «غوغل»، في جلسة «الإعلان والإبداع للفنانين» قيمة العلامة التجارية، وتحدث برونو بيانشيني، رئيس الشراكات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «غوغل» في مشاركته في جلسة «لماذا تعد الاستدامة مهمة؟» عن أهمية الاستدامة وقدم في هذا الإطار مجموعة من الاقتراحات الملهمة، فيما استعرضت كريستين ويلسون من «بي هيد. إكو» خبراتها في الصناعات الثقافية والإبداعية والاستدامة، وأبرز التحديات التي واجهتها في عملها في مشروعات التصميم المعاد تدويرها.

قواعد

وعرض كريم زوين، مدير الشركاء الاستراتيجي في يوتيوب، مطوّر محتوى فناني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في غوغل، في جلسة «يوتيوب + الفنانين (العلامة التجارية + التسويق) النهج الذي يتبعه «يوتيوب» تجاه أصحاب المشروعات المختلفة، وناقش جيانيس كولياس، الخبير الاستراتيجي الإبداعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في غوغل، في جلسة «يوتيوب 101 للفنانين» القواعد الأساسية لإنشاء إعلان إبداعي مُجدٍ، وبين رامي جوهر، مدير البرامج في منصة غوغل للفنون والثقافة، في جلسة «منصة غوغل للفنون والثقافة: استخدام التكنولوجيا للحفاظ على الثقافة» أهمية وفوائد الكتابة الآلية.

وناقش آدي نارايانان، رئيس قسم علوم وهندسة المواد في «غوغل» في جلسة «المواد الصديقة للبيئة وابتكارات غوغل المعاد تدويرها» نهج الاقتصاد الدائري الذي تتبعه غوغل، بينما استعرض ريتشارد ويلسون، مؤسس كولاب في فعاليات المخيم أبرز المبادرات المحلية التي أسهمت في تطوير مواد مستدامة مبتكرة، وقدم أمين التاجر، الرئيس التنفيذي لشركة «ذا إنفنتي وار» ومرشد الشركات الناشئة في «غوغل»، للمشاركين مجموعة نصائح وإرشادات عن استخدامات برنامج «ستايبل ديفيوجن»، فيما تحدثت زيلي روش، مديرة الشؤون المؤسسية والاستدامة في متحف اللوفر أبوظبي، عن أهمية دور الفنان في المجتمع، وذلك في مشاركتها في جلسة «منظور المتحف: دور الفنان في مجتمع اليوم»، بينما قامت مانسي بافيشي، منسقة «ميك ووركس – الإمارات» في مركز «تشكيل»، بتعريف المشاركين ببوابة «ميك ووركس – الإمارات» الهادفة إلى تسهيل التعاون بين القطاع الإبداعي والمصنعين والموردين في الدولة.