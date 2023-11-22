عبدالله بن دلموك يحاضر حول الاستدامة والموروث

المصدر: دبي ـ البيان

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قدّم عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، محاضرة في مدرسة الإبداع العلمي الدولي بمنطقة ندّ الشبا بعنوان «استدامة المسؤولية المجتمعية في الموروث الإماراتي»، تطرق خلالها إلى محاور عدة، أبرزها أهمية دعم العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحد، ومدى أهميتها في خلق نسيج اجتماعي متماسك ومتعاون.

كما تناول موضوع الوطنية والمسؤولية المجتمعية، مبيناً الكيفية التي يعكس فيها الشخص انتماءه لوطنه من خلال تحويله إلى سلوك إيجابي، وأوضح لهم دورهم الكبير في إظهار الصورة الحقيقية لأبناء المجتمع الإماراتي، من خلال سلوكهم البناء. كما دعاهم في نهاية حديثه إلى التمسك بهويتهم الوطنية، والحفاظ على ثوابت الموروث الشعبي الإماراتي الأصيل.

وختم الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد حديثه بالقول: قيمنا الأصيلة وموروثنا العريق ساهما في دفعنا إلى التفوق والريادة في جميع مجالات الحياة.