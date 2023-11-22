«راحلون.. باقون» يحتفي بإبداعات أحمد بوسنيده الأدبية

المصدر: دبي – وفاء السويدي

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احتفت هيئة الثقافة والفنون في دبي، (دبي للثقافة)، أول من أمس، في متحف الاتحاد، ضمن فعاليات الموسم الرابع من برنامج «راحلون.. باقون»، بالرمز الأدبي الإماراتي الراحل أحمد بوسنيده، الذي أضاف بشاعريته المتقدة وبشخصيته الفذة، نموذجاً واسع الثراء في المشهد الإبداعي الإماراتي.

تضمن برنامج الاحتفالية باقة منوعة من الفعاليات، التي تناولت أهم المحطات الثقافية والفنية في حياة هذا الرمز الأدبي الكبير.

الجيل الحالي

«البيان» التقت محمد الحبسي، مدير إدارة الآداب بالإنابة في «دبي للثقافة» للحديث عن أثر الفعاليات التي تكرم رموز الأدب المحلي، فقال: لاحظنا بعد مواسم عدة من الاحتفاء بالشخصيات الأدبية الإماراتية، أن لهذه الفعاليات أثراً إيجابياً على معرفة أبناء الجيل الحالي بالمبدع الراحل وترديد اسمه على شبكات التواصل الاجتماعي، ما يأخذ صدى طيباً ويثير تفاعلاً مع أدبه وأشعاره، والبحث عن قصة حياته.

وأضاف الحبسي: إن الحديث عن الأديب المحلي يمثل مصدر اعتزاز وفخر للجيل الحالي، لذا نسعى خلال برنامج «راحلون.. باقون» تناول حياة الرموز والقامات الأدبية من كل الجوانب، وتسليط الضوء على مواهبها المتعددة، وهذا ينطبق على الأديب الراحل أحمد بوسنيده، متعدد المواهب، الذي كان شاعراً وخطاطاً ومعلماً يعلم القرآن وكاتباً للحكام في عصره.

‏علماء بارزون

لا يستطيع الزمن أن يفصلنا عن ماضٍ عريقٍ مهما بعدت المسافات، والشاعر أحمد بن عبد الرحمن الهرمسي النعيمي ١٨٥٥- ١٩٢٠، المعروف بأحمد بوسنيده، الذي لقبه المؤرخ محمد بن صالح المطوع بـ«مقلة زمانه»، هو واحد من المبدعين الذين أضاؤوا في الثقافة الإماراتية بفاعليته الواضحة في عصره.

نشأ الراحل في الشارقة، وتلقى العلم على أيدي علماء بارزين، فظهرت مواهبه مبكراً في الشعر النبطي، وجمال الخط العربي الذي تميز به، ولأنه كان جامعاً لمواهب كثيرة فإن نموذجه الساطع في الفكر والثقافة جعله يمتلك الحكمة التي يستنار بها، فقد عاصر في فترة حياته عدداً من حكام الشارقة، وعمل في فترة شبابه كاتباً عند الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، وهي مهنته التي عرف بها، حيث كان بارعاً أيضاً في كتابة العقود وصياغتها، وعالماً فقيهاً بقوانينها وأعرافها، فقد تعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم مبكراً، وكان عليماً بأشعار العرب وأخبارهم، وكان عليماً أيضاً بفنون الخط العربي ومعلماً له.