الاكتشافات الأثرية في الإمارات توثق 2500 عام من الازدهار والتبادل والانفتاح

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد «مؤتمر الآثار 2023»، الذي أقيم في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات في أبوظبي تحت عنوان «2500 عام من الازدهار والتبادل والانفتاح»، الكشف عن نتائج دراسات وأبحاث جديدة للمقابر والمدافن الأثرية في العين، أكبر المدن الداخلية في إمارة أبوظبي.

وقدم عالم الآثار بيتر شيهان، مدير المباني التاريخية في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، بحثاً عن المدافن التي يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد في المؤتمر، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ومتحف زايد الوطني المقرر افتتاحه قريباً.

قطع أثرية

وعثر بالقرب من هذه المدافن على قطع أثرية تتضمن أدوات زينة وأوعية زجاجية، ومجموعة كبيرة من الأواني ذات الطراز الروماني، وتشكل هذه الاكتشافات الأثرية دليلاً على الروابط بين أرض دولة الإمارات قديماً، ومنطقة البحر المتوسط، ومدى اتساع طرق التجارة بين مناطق العالم.

وأشار شيهان إلى أن اكتشاف مدافن في العين ترجع إلى هذه الحقبة التاريخية المبكرة يعد دليلاً على وجود مستوطنة بالقرب منها، وأن وجود قنوات المياه الجوفية العميقة (الأفلاج) في هذه المنطقة يقدم دليلاً إضافياً على نشوء واحة العين القريبة، خلال تلك الفترة، وعلى تطور المشهد الاجتماعي والتاريخي في منطقة العين، المدرجة على قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي.

وقال سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «تسلط هذه الاكتشافات الأثرية المهمة ضوءاً جديداً على تاريخنا في الخليج العربي، وتمنحنا فهماً أكبر لحياة أجدادنا اليومية، وصورة أكثر وضوحاً للعادات والطقوس الجنائزية المتبعة في ذلك الوقت، وتسرد القطع الأثرية قصة مجتمعاتنا، والروابط المشتركة، التي جمعتها متخطية الحدود الجغرافية والمسافات، وتبرهن على أن سمات الازدهار والتبادل والانفتاح كانت جزءاً جوهرياً من حياة سكان هذه المنطقة منذ آلاف السنين».

وأوضح الدكتور بيتر ماغي، مدير متحف زايد الوطني، أن «متحف زايد الوطني يفخر بتنظيم (مؤتمر الآثار 2023)، الذي يناقش أحدث الاكتشافات والأبحاث الأثرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من التزامنا، بصفتنا متحفاً وطنياً لدولة الإمارات، بالتنقيب في جذور تراثها الأصيل، والمحافظة عليه، واستدامته للأجيال المقبلة، وتعزيز اهتمام المجتمع به، والاحتفاء بإرث وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أشرف بنفسه على الحفريات الأثرية الأولى في منطقة العين، منذ سبعين عاماً».

نتائج

وخلال فعاليات المؤتمر عرض الدكتور برونو أوفرليه، رئيس الأمناء في المتاحف الملكية للفنون والتاريخ، نتائج الاكتشافات الأثرية الأخيرة في منطقة مليحة في إمارة الشارقة، ومن أهمها وعاء برونزي مزخرف بمزيج من الصور للحضارة الهلنستية والأفريقية والعربية، منها صورة الإسكندر الأكبر، ورجل عربي يقاتل أسداً، وجملاً يرقد خلفه، ما يدل على التوسع التجاري، الذي كانت تشهده المنطقة في ذلك الوقت. وتتشابه قطع المدافن الأثرية في منطقة مليحة مع تلك التي عثر عليها حديثاً في العين، ويضم الموقع أيضاً أدلة ترمز إلى الاحتفاء بالحياة إلى جانب الطقوس الجنائزية.