مهرجان الإمارات لمسرح الطفل يكرم بدور الساعي

المصدر: الشارقة – البيان

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اختارت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته 17، الفنانة الإماراتية القديرة بدور الساعي، شخصية العام للمهرجان، لعطائها الفني الكبير وأثرها الواضح في المسرح المحلي على وجه العموم ومسرح الطفل على وجه الخصوص.

للفنانة بدور محمد الساعي، علامات مسرحية مضيئة، خصوصاً بمهرجان الإمارات لمسرح الطفل، منذ مشاركتها الأولى في العام 2009 بمسرحية «ياسمين والمارد الشرير»، ثم «أنا وسندريلا» في العام 2010، ثم «المهرجون» في العام 2017، و «اللعبة» في 2018، و«بائعة الورد» في 2019 وغيرها من العروض المسرحية التي نالت عن معظمها جوائز التمثيل عن مشاركاتها المتميزة في تلك العروض التي لا تزال محفورة في ذاكرة المسرحيين والنقاد والجمهور.

وبرحلتها المسرحية الممتدة لأكثر من عقدين من الزمن، قدمت العديد من العروض المسرحية، بدءاً بمسرحية «جني أكاديمي» في 2003، ومشاركات مهمة في أيام الشارقة المسرحية منذ العام 2006 بمسرحية «الصلامة» والتي نالت عنها أول جائزة لها في التمثيل، بالإضافة إلى العروض المسرحية التي شكلت محطات في تاريخ المسرح الإماراتي والخليجي والعربي، منها: «مسرحية «رحل النهار» الفائزة بجائزة أفضل عرض في أيام الشارقة المسرحية 2022، وجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض في المغرب في مهرجان المسرح العربي 2023. كما نالت بدور في مشوارها العديد من جوائز التمثيل خليجياً وعربياً، منها مسرحية «نهارات علول» 2014، «لا تقصص رؤياك» 2015، «غصة عبور» 2017، «زغنبوت» و«تفسير بنت ياقوت» وكلاهما في 2023».

نالت بدور، خلال مشوارها المسرحي الثري، أكثر من 20 جائزة مسرحية في التمثيل، وعملت مع العديد من المخرجين المسرحيين، أهمهم ناجي الحاي، حسن رجب، محمد العامري، مرعي الحليان، علي جمال، مروان عبدالله صالح، وآخرون، وكان لها حضورها الفاعل في الأحداث المسرحية المحلية الشاهدة على تميزها وأحقيتها بأن تنال لقب شخصية الدورة السابعة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل.

وسيتم تكريم الفنانة بدور الساعي، في حفل افتتاح المهرجان في 17 ديسمبر المقبل، مع عرض فيلم وثائقي عن مسيرتها المسرحية وأهم المحطات التي تشكلت منها تجربتها المسرحية.