جناح للاستدامة في مركز جميل للفنون من تصميم أديب دادا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «فن جميل» عن إطلاق جناح «ترابط: نسج للحياة»، وهو جناح مستدام واستغراقي، من تصميم الاستوديو المعماري «ذا أذر دادا» للاستشارات الهندسية والمعمارية التجديدية في بيروت، الذي أسسه المهندس المعماري أديب دادا، ليصبح هذا الجناح حجر الزاوية في البرامج الموسعة لمركز جميل للفنون.

يفتتح الجناح والذي يقع في حديقة جداف ووترفرونت للفنون، بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمة المناخ، حيث يستضيف المحادثات والعروض التقديمية والبرامج المجتمعية طوال المؤتمر العالمي وبعده. يقام جناح ترابط بتكليف من مؤسسة فن جميل وبدعم من شركة عبداللطيف جميل المحدودة- السعودية.

ترابط

وأكد فادي جميل، رئيس مجلس إدارة ومؤسس «فن جميل»، أهمية الجناح قائلاً: يعتبر جناح «ترابط» وسيلة ممتازة لتوضيح التزامنا بالابتكار في معالجة القضايا العالمية الملحة، حيث يوفر الجناح بيئة تعاونية لمختلف مجالات الفن والعمارة والتكنولوجيا، ويمثل الجناح شهادة حية على الحلول المتطورة والديناميكية، التي هي في قلب رؤيتنا ومساعينا المؤسسية.

أما أنطونيا كارفر، مديرة فن جميل، فقد أضافت: «ترابط» هو مساحة رائدة تعزز الابتكار، وتلهم الإبداع في الأبحاث والمواد المعمارية الجديدة، كما يوفر الجناح مساحة تشاركية، تشجع التفكير المجتمعي حول سبل تطوير مستقبل مستدام ومشترك، ويوضح ذلك بطريقة حيوية منهجيتنا طويلة الأمد في مؤسسة فن جميل، لتسليط الضوء على دور الفنون في معالجة أزمة المناخ- من التعاون الدولي مثل شبكة الطقس العالمية، إلى برامج المنح الرئيسية، التي تمول الفنانين لإنتاج أعمال مواضيعية، والمؤسسات للعمل على خفض بصمتها الكربونية، مثل منصة أنهار للثقافة والمناخ الإقليمية الحالية، والمقامة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، ومنصة البحوث والممارسات، بالتعاون مع دبي للثقافة، وصولاً إلى دورنا في تنظيم شبكة إقليمية من قادة الفنون وعلماء البيئة، الذين ننشر معهم بشكل جماعي (وبالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأطراف) مواثيق وأدوات الاستدامة ثنائية اللغة لمنطقة الشرق الأوسط.

بيئة

يوفر عمل «ترابط: نسج للحياة» بيئة حاضنة وسطية، تلتقي وتندمج فيها بيئتان مختلفتان، لتستضيف مساحة مشتركة بين الكيانات البشرية وغير البشرية، وتعزز التآزر بين عالم تصنعه الطبيعة وبيئة صنعتها أيادي البشر. يتألف العمل من أجسام مخروطية متداخلة،ومتشابهة مصنوعة من مواد مستدامة من مصادر محلية، بما في ذلك الطين والفطريات ومخلفات النخيل والأنسجة المعاد تدويرها. يمثل الجناح دعوة لإحياء المساحات الحضرية، من خلال التركيز على النطاق المحلي الضيق، وإنشاء أنظمة دعم بيئي دائرية داخل الهياكل المادية الجديدة والقائمة.

يتضمن تصميم العمل أربع ركائز تتحدث عن مفهومه وبنائه وإزالته: التربة والمياه والغطاء النباتي والطاقة. بعد إزالة العمل سيعاد استخدام مكوناته للزراعة المحلية على الأرض فيما سيحصل الهيكل على حياة جديدة كموئل تحت الماء للشعاب المرجانية والأسماك، ليكتمل بذلك ترابط الحياة على الأرض بالحياة تحت الماء.

من جهته أضاف أديب دادا، المهندس المعماري ومؤسس الاستوديو المعماري «ذا أذر دادا»: «ترابط» هو مشروعنا الأول، الذي يربط بشكل هادف عملنا في بناء الموائل البشرية، التي تسمح ببناء موائل للكائنات الحية الأخرى. نحن نؤمن بقدرتنا على استعادة مكانتنا التشاركية داخل منظومة الطبيعة، عبر تقديم منتدى مشترك للبشر والكائنات الحية الأخرى لتزدهر في المدينة، ويوفر جناح «ترابط»، وهو اسم على مسمى مساحة مشتركة للبشر والكائنات الحية الأخرى للالتقاء معاً على قدم المساواة، وتقاسم الغذاء والماء والموئل.

سلسلة

ويضم جناح «ترابط» سلسلة من الأعمال الفنية، التي ابتكرتها الفنانة المتعددة التخصصات المقيمة في دبي سوليمار ميلر استجابة لتأثير التوسع الحضري على البيئة، ويلتقط عمل ميلر الفني الأنواع النباتية والحيوانية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويلفت الانتباه إلى أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي، وتشجيع المحادثات الأوسع حول تغير المناخ. يستضيف «ترابط» سلسلة من ورش العمل حول الزراعة، ضمن فعاليات مهرجان الاستدامة السنوي في الإمارات العربية المتحدة «إلى الأرض» (25 نوفمبر) تمهيداً لافتتاح الجناح.