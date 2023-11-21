روائع الأوبرا الإيطالية في ضيافة دبي مطلع ديسمبر

المصدر: دبي ـ البيان

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تحتضن «دبي أوبرا»، ديسمبر المقبل، روائع الفنون الإيطالية، حيث تستضيف، حفل «من أجل الغد» مع أوركسترا «تياترو لا سكالا» من ميلانو، ويقام الحفل الغنائي للمرة الأولى في منطقة الخليج، وذلك بالتزامن مع فعاليات مؤتمر COP28 بشأن تغيّر المناخ.

ويقود الحفل المايسترو ميشيلي جامبا الأوركسترا، بمشاركة السوبرانو آيدا جاريفولينا، والتينور الإيطالي بييرو بريتي، ويتضمّن البرنامج الموسيقي للأمسية مجموعة من أشهر المؤلفات الإيطالية الأوبرالية التي تستعرض عبقرية فيردي وبوتشيني وماسكاني في حدث يحتفي بالتعاون الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا، مع واحد من أرقى الفنون في المشهد الفني في إيطاليا والذي يقام على أبرز مسرح في الشرق الأوسط.

وتلعب هذه الأمسية الأوبرالية دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الثقافية والودّية بين إيطاليا والإمارات، من خلال دبي أوبرا كمنصة لتبادل الفن والجمال وشغف التجديد والسعي الدؤوب للتميز.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: «قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة شوطاً كبيراً لتعزيز مكانتها الرائدة كمركز ثقافي عالمي للإبداع وحاضنة للمبدعين من خلال توفير البيئة الداعمة لاستضافة أهم الفعاليات الثقافية والفنية ذات المستوى العالمي، وقد تحققت هذه المكانة استلهاماً من رؤية قيادتنا الرشيدة الاستراتيجية، والتي تؤمن بالدور الفاعل لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في نظرة تستشرف المستقبل وتستثمر في البيئة الثقافية والإبداعية المتطورة محلياً».

وتابع معاليه: «يأتي هذا التعاون مع الفرقة الإيطالية من منطلق تقديم أفضل العروض الثقافية للمجتمع المحلي وتعريفه على الإبداعات الثقافية للشعوب الأخرى، الأمر الذي من شأنه أن يثري المشهد الإبداعي والفني المحلي وينعكس على العلاقات القوية التي تربط الدولة مع جمهورية إيطاليا في مختلف المجالات».

وقالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي: «يمثّل «حفل من أجل الغد» جزءاً من النسيج الثقافي في دبي، حيث تزدهر الفنون وتدفع الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص. إن الإلهام الذي يشعله هذا الحفل في نفوس محبي الأوبرا وعشاق الموسيقى في مدينتنا غاية في الأهمية، و«دبي للثقافة» فخورة بالمشاركة في هذا الحدث الجديد الذي يعد بالكثير من الجمال، وهو ما يعزز التزامنا بتعزيز مجتمع فني ديناميكي ومتفوق وشامل، تماشياً مع الرؤية الثقافية لدبي لتكون مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع ومركزاً مزدهراً للمواهب».

وقال باولو بيتروسيلي، رئيس دبي أوبرا: «خلال بضع سنوات قليلة فقط على افتتاحها، لم ترسخ دبي أوبرا موقعها فقط كشعلة ثقافية في منطقة الخليج العربي، بل ظهرت أيضاً نجمة ساطعة في المشهد الفني على صعيد المنطقة والعالم».

وقال دومينيك ماير، مدير مؤسسة تياترو ألا سكالا: «أنا سعيد جداً بتقديم أوركسترا تياترو ألا سكالا، عرضها الأول في دبي أوبرا. ونتطلع إلى تقديم مقطوعات من روائع جوزيبي فيردي وجاكومو بوتشيني».

وأكد أنطونيو تاجاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي: «منذ وصولي إلى وزارة الشؤون الخارجية، قمت بتعزيز الدبلوماسية الثقافية بشكل قوي من خلال تنظيم مبادرات رئيسية يمكن أن تعرض التفوق الإيطالي وتزيد من جاذبية إيطاليا في جميع أنحاء العالم. حفل لا سكالا من ميلانو الاستثنائي يتناسب تماماً مع هذا الإطار، ونحن واثقون من أن الثقافة في هذه الأوقات الصعبة هي أداة ثمينة لتعزيز الحوار وفتح آفاق تعاون جديدة». من جهته، علق جينارو سانجيوليانو، وزير الثقافة في جمهورية إيطاليا: «سيكون حفل أوركسترا تياترو لا سكالا في دبي حدثاً يحتفي بالصداقة بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة، ويشكل مصدر إلهام للمندوبين في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28)».