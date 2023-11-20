«فن أبوظبي 2023» يعلن برنامج مبادراته المجتمعية المصاحبة للمعرض

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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يستضيف فن أبوظبي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أول مشروع مجتمعي تشاركي للمعرض منذ انطلاقه بعنوان «نحو الأفق».

وأعلن المعرض أسماء الفائزين في جائزة الجناح المعماري ومسابقة الشعار، وهم مريم التميمي، وزكية العامري، وآية الخطيب، ورند طيفور إضافة إلى الكشف عن مشروع تشاركي في برنامج «الفن + التكنولوجيا» الذي تقوده لهذا العام الفنانة نجوم الغانم والذي سيعرض في فن أبوظبي.



مشروع «نحو الأفق»

وسيتم الكشف عن مشروع «نحو الأفق» في منارة السعديات يوم 22 نوفمبر الجاري، ومن ثم سينتقل العمل الفني إلى مؤتمر COP 28 ليستمر عرضه حتى 12 ديسمبر المقبل.

وتقوم بإدارة إنتاج المشروع المجتمعي التشاركي «نحو الأفق» نادين معلوف، وهي المؤسسة المشاركة لـ81 ديزاينز والرئيسة المشاركة لأصدقاء فن أبوظبي، ويجمع المشروع اثني عشر شريكاً من شركاء مجتمع فن أبوظبي لابتكار معرض تشاركي بين الفنانين العاملين في موضوع الاستدامة.



ويتضمن المشروع كلاً من 81 ديزاينز، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والغدير للحرف الإماراتية، ومبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد، وبيت الحرفيين في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجلس إرثي للحرف المعاصرة، ومركز مرايا للفنون، ووزارة الخارجية - الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، والجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، وروابط منسوجة.