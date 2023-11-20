«العين للكتاب» ينطلق في 9 مواقع ثقافية وتراثية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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انطلقت أمس فعّاليات الدورة الـ 14 من مهرجان العين للكتاب 2023، تحت تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وبشعار «العين أوسع لك من الدار».

افتتح المهرجان مركز أبوظبي للغة العربية في استاد هزاع بن زايد «العين سكوير»، وعدة مواقع ثقافية أخرى، ويسعى المهرجان إلى التأسيس لحالة ثقافية وإبداعية ملهمة، وليكون وجهة لأهم دور النشر وأبرز الكتاب والمؤلفين والزوار.

الزائر لمهرجان العين للكتاب، سيدرك تماماً أن المهرجان ملتقى ثقافي جاذب يجتمع فيه الأدباء والمبدعون من كل حدب وصوب للحوار الثقافي، إلى جانب طرح كل ما يتعلق بالشأن المعرفي والفني، لا سيما أن المهرجان يسعى أيضاً للاحتفاء بالكتاب والفنون، ومختلف جوانب الإبداع الأدبي والفني، من خلال فعالياته الغنية والمتنوعة، وأنشطته التفاعلية الرامية إلى تعزيز ثقافة القراءة.

يقدّم المهرجان، الذي يستمر حتى 25 نوفمبر الجاري، للجمهور، أكثر من 400 فعّالية وبرنامج متخصّص في مجالات الثقافة والفنون والإبداع والأنشطة المختلفة، ويثري معارف جميع فئات المجتمع بأكثر من 60 ألف عنوان من الكتب التي يوفّرها 150 عارضاً، ضمن مشهد ثقافيّ تحتضنه 9 من أبرز مواقع مدينة العين الثقافية.

وقال الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يفتح «مهرجان العين للكتاب»، أبوابه هذا العام، لجميع أفراد المجتمع التوّاقين للاستفادة مما يطرحه من فعّاليات ثقافية وأدبية ومعرفية، يشارك فيها نخبة من أبرز الشخصيات والرموز الثقافية، انسجاماً مع استراتيجية المركز الرامية لغرس قيمة وجماليات اللغة العربية وآدابها في نفوس كافة الفئات.

ويُرسخ المهرجان بنسخته المتجدّدة حضوره، بمثابة جسر معرفي للتواصل بين جميع أفراد المجتمع، مُتيحاً لهم الفرصة للتعرّف إلى جماليات وخصوصية مدينة العين».