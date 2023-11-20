وفد من المجلس الوطني الاتحادي يزور مهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد مهرجان الشيخ زايد، السبت، زيارة خاصة قام بها وفد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، حيث تفقد معاليه والوفد عدداً من أجنحة المهرجان وأقسامه، كما التقى الوفد بعدد من مسؤولي الأجنحة والأقسام واستمعوا منهم إلى شرح وافٍ عن نشاط كل جناح وما يقدمه من نشاط.

وقام الوفد بزيارة لبعض أجنحة الجهات الحكومية ومجالس أبوظبي المشاركة في المهرجان، كما شملت الزيارة جولة في القرية التراثية، ومحمية النوادرإضافة إلى بعض أجنحة الدول المشاركة في المهرجان.

وعبر مسؤولو الأجنحة عن سعادتهم بهذه الزيارة والتي تؤكد حرص كل مؤسسات الدولة على تأكيد دور ومكانة المهرجان. وأبدى معالي رئيس المجلس والأعضاء خلال الزيارة سعادتهم بالمهرجان وما يقدمه من خدمات للمجتمع الإماراتي بكل فئاته، كما أشادوا بالتنظيم والتطوير الذي يشهده المهرجان وما يتضمنه من أبعاد ثقافية وتراثية وترفيهية، مؤكدين على الدور الذي يلعبه المهرجان في التعريف بالتراث الإماراتي وتأكيد التواصل الحضاري للإمارات مع شعوب وثقافات العالم.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الشيخ زايد يتضمن العديد من الفعاليات الفريدة ومن أبرزها «سباق جائزة زايد الكبرى للهجن العربية الأصيلة»، و«مهرجان الشيخ زايد للصيد بالصقور»، ومهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وفئة 22 قدماً.

ويحظى عشّاق السيارات بمتابعة أحدث الإضافات على هياكل ومحركات السيارات القديمة في مسابقة «كاستم شو». ومن الفعاليات اليومية الممتعة في المهرجان حديقة أبراج الأضواء، وهي حديقة متكاملة تجمع بين الأضواء والزهور مع الفِرَق الاستعراضية التي ستقام فنونها في الحديقة. وسيكون لفرقة موسيقى شرطة أبوظبي دورٌ عبر عروضها ومعزوفاتها العالمية والعربية والتراثية، ومنها «العيالة والحربية».