صورة التقطت في دبي تحصد جائزة «مصور الطبيعة 2023» العالمية

المصدر: دبي - نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت صورة لطائر الهدهد، التقطت عند بحيرات القدرة بدبي، بمسابقة «مصور الطبيعة لعام 2023» الدولية عن فئة الطيور، في حفل أقيم أخيراً خلال المهرجان السنوي الذي يحتفي بجمال تصوير الطبيعة «نايتشر توكس فوتو» في هولندا.

الصورة وعنوانها «همسات الفجر» حققت الفوز بجانب 24 صورة أخرى لحيوانات برية في الطبيعة، وعرضت في معرض صور مخصص للحفل المقام، على أن ينتقل المعرض لاحقاً عبر هولندا وبلجيكا وفرنسا، وفق ما ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية.

تم التقاط صورة الهدهد بعدسة المصور الهندي هيرميس فالياندييل في دبي، الذي تقاسم الفوز مع مصورين آخرين عن فئة الطيور.

وتمثل صورته الظلية هدهداً رشيقاً عند شروق الشمس في دبي يمارس روتينه اليومي في اصطياد الفرائس.

وقد أوضح المصور غايته من وراء التقاط الصورة قائلاً «لاحظت أن الهدهد في كل مرة يصطاد فيها فريسة، يطير في الاتجاه نفسه إلى شجرة مجاورة، فخطرت ببالي فكرة تصوير الطائر على خلفيتين فاتحة وداكنة، على سبيل تمثيل الجانبين المضاء والمظلم للوجود». وتتراوح قيمة جوائز «مسابقة مصور الطبيعة» التي تدعم مشاريع المحميات الطبيعية في العالم، بين 500 و3000 يورو كجوائز نقدية مع معدات تصوير للفائزين في الفئة.