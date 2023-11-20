«أيام الشندغة» تروي جماليات التراث البحري وحكاياته

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» تنظيم مهرجان «أيام الشندغة» الهادف إلى تعزيز حضور التراث البحري المحلي بين أفراد المجتمع، والتعريف بتفاصيله وجمالياته وتأثيره على الحياة الاجتماعية في دبي، وذلك من خلال تشكيلة متنوعة من الفعاليات والعروض الفنية والتراثية، وورش العمل التفاعلية التي تستكشف علاقة سكان الإمارة مع البحر، وطبيعة الحرف اليدوية المرتبطة به، ما يسهم في إبراز إرث دبي البحري المستدام.

ويقدّم المهرجان، الذي يقام خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري حتى 3 ديسمبر المقبل، برنامجاً غنياً بالتجارب الثقافية والعروض الفنية والتراثية التي تعيد تمثيل وتجسيد شكل الحياة التقليدية في دبي، وتُعمق علاقة الجمهور بالتراث، وتزيد معرفته بتفاصيل حي الشندغة التاريخي وإمكاناته، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى صون التراث والمحافظة عليه وتعزيز قوة السياحة الثقافية في دبي.

مصدر إلهام

ولفت عبدالله العبيدلي، مدير متحف الشندغة في «دبي للثقافة»، إلى حرص الهيئة على إحياء العادات والتقاليد والممارسات التراثية القديمة وحفظها لضمان ديمومتها، تناغماً مع نهج الدولة في صون التراث والاحتفاء به بوصفه مصدر إلهام للأجيال القادمة، وقال: «يؤدي التراث دوراً مهماً في تنمية المجتمع وحفظ الهوية الوطنية وترسيخها في نفوس الأجيال الناشئة، كما يشكل مرجعاً فكرياً وثقافياً، بفضل ما يتضمنه من تفاصيل وحكايات مرتبطة بالذاكرة الشعبية»، مؤكداً أهمية مهرجان «أيام الشندغة» في توطيد علاقة المجتمع بالتراث المحلي.

وأضاف العبيدلي: «يشكل البحر إحدى ركائز التراث المحلي الرئيسية، حيث يكشف عن عمق العلاقة التي تربط دبي وسكانها بالبحر، وهو ما يتجلى في مجموعة الفعاليات التي يستعرض المهرجان من خلالها أنماط الحياة التقليدية القديمة وأشكالها والتعريف بالمهن والحرف اليدوية، وتقديمها للجمهور بصورة عصرية نابضة بالحياة تعكس أصالتها وعراقة تاريخ الإمارة».

وطوال فترة تنظيم المهرجان الذي يرفع شعار «لنحتفي معاً بتراثنا البحري»، سيكون الزوار على موعد مع تشكيلة من ورش العمل المتنوعة التي تتيح للزوار فرصة ممارسة الحرف التقليدية من خلال التعرف إلى طرق صناعة السفن التقليدية والأشرعة والحبال، وصنع القرقور وشباك الصيد وعملية فلق المحار، وممارسة مهنة قرض البراقع، واكتشاف أسرار صنع الدخون والحناء.

أجندة

وتشمل أجندة المهرجان أيضاً ورشة «كتابة وأداء النهمة»، التي تفتح عيون الزوار على عناصر ووظائف النهمة البحرية، كما سيتمكنون من اختبار حياة الخور والتعرف إلى حياة الصياد وتفاصيل معداته البحرية، وإطلاق العنان لخيالهم في ورشة «الإبحار والرسم»، بينما تهدف ورشة «بناء القوارب» إلى تعزيز التعاون وغرس روح العمل الجماعي بين المشاركين، في حين تتيح ورشة «إصلاح القوارب» للأطفال تجربة بناء قوارب تقليدية، بينما يتعرفون في ورشة «رسم الأسماك» إلى أنواع الأسماك المحلية التي تعيش في المنطقة.

وسيشهد الجمهور تشكيلة من العروض التفاعلية المستلهمة من الموسيقى الساحلية التقليدية، إلى جانب عروض فلكلورية، ويتابع في الوقت نفسه العرض المسرحي التفاعلي «قصص من البحر»، الذي يعيد فيه مجموعة من طلبة المدارس سرد قصص الساحل بلمسة عصرية.

فرصة

وستتاح لزوار المهرجان فرصة التعرف إلى مجموعة الألعاب التقليدية الإماراتية، ومن بينها لعبة «الجحيف»، و«الكرابي»، و«الدسيس»، التي تعتبر من أشهر الألعاب الشعبية في الدولة.