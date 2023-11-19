مكتب التربية العربي لدول الخليج يشارك في «العين للكتاب»

المصدر: العين ـــ البيان

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يشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في فعاليات مهرجان العين للكتاب 2023، وذلك في الدورة (14) والتي تستمر حتى 25 نوفمبر الجاري في استاد هزاع بن زايد (العين سكوير)، مواقع ثقافية أخرى عدة.

وجاءت مشاركة المكتب ضمن توجيهات وخطة مكتب التربية العربي لدول الخليج وأجهزته بالدول الأعضاء، والتي تهدف إلى نشر الإنتاج العلمي للمكتب وأجهزته في شتى مجالات التربية والتعليم، من خلال طرح الإصدارات العلمية على المؤسسات ذات العلاقة والاختصاص وكذلك زوار المهرجان، بالإضافة إلى تسويق هذا الإنتاج، وترسيخ حضور مكتب التربية العربي لدول الخليج وأجهزته في مثل هذه المحافل العلمية والثقافية.

إصدارات جديدة

وتأتي مشاركة المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج لعرض مجموعة من الإصدارات الجديدة في مجال اللغة العربية ذات الأهمية في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها، منها على سبيل المثال لا الحصر، الإطار المرجعي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى: تأليف، وتعليم وتدريب، والذي يعد أول إطار مرجعي متكامل على مستوى العالم في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، بالإضافة إلى دراسة حول تنمية مهارات القراءة الإلكترونية لطلبة المرحلة الثانوية، وإطار مرجعي لتوظيف التقنية في تعليم اللغة العربية وتعلمها.

تنمية مستدامة

وأكد الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة إلى أن المشاركة تسلط الضوء على أحدث الإصدارات الخاصة بمكتب التربية العربي لدول الخليج في شتى مجالات التربية والتعليم، منها على سبيل المثال لا الحصر، التعليم في دول الخليج نحو تنمية مستدامة، الإنصاف في وضع الدرجات، تعزيز ثقافة العمل التطوعي، استراتيجيات ورؤى العصر الرقمي لتكنولوجيا التعليم، وغيرها.

وأفاد الحمادي أن مكتب التربية العربي لدول الخليج يحرص على المشاركة الدائمة والمستمرة في مثل هذه الفعاليات لتأمين الفرصة للتفاعل والتواصل بين مبدعي النتاج الثقافي والفكري والعلمي والإبداعي ومستهلكي إبداعاتهم من القراء، فبالإضافة إلى معرض العين للكتاب يشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب وكذلك معرض الشارقة الدولي للكتاب في دوراته وباستمرار للتعريف بإصداراته العلمية والثقافية والفكرة والتربوية.