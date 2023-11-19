لاعب الخفة «دي إم سي» يقدّم عروضه الحية في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

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ها قد احتلت مدينة أخرى مكان لاس فيغاس على عرش الفعاليات الاستعراضية، فقد بات لألعاب الخفّة عنوانٌ جديد، إذ قرّر لاعب الخفة وخبير التلاعب الذهني دروموند ماني كاوتس المعروف من الجماهير باسم «دي إم سي» أن يقدّم عروضه الحية المبهرة في الإمارات.

يذكر أن دروموند قد اكتسب شهرة عالمية من مسلسله في نتفليكس «الموت سحراً» (ديث باي ماجيك) الذي تمّ إنتاجه بميزانية ضخمة بلغت 10 ملايين دولار أمريكي.

والآن، يسرّه أن يعلن إطلاق عرضه المسرحي الحي الحصري الجديد «IMPØSSIBLE» في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي. وسيكون عرض IMPØSSIBLE تفاعلياً إلى أقصى الحدود وسيجمع ألعاب الخفة بوساطة أوراق اللعب، مع ألعاب الخفة العادية الأخرى وقراءة الأفكار والتلاعب الذهني، وهي المهارات التي رسّخت مكانة «دي إم سي» بصفته واحداً من ألمع لاعبي الخفّة في عالمنا اليوم.

ويجرى العرض في مسرح «دي إم سي» الفريد الذي تزيّنه 3000 مجموعة من أوراق اللعب، استخدمها دروموند مدّة تتجاوز 20 عاماً في العروض التي كان يؤديها في جميع أنحاء العالم. ويأمل «دي إم سي»، من إطلاق عرضه في الإمارات، أن يصبح لاعب الخفة الأول في العالم الذي يقدّم عروضه في منطقة الخليج، ويلهم الجيل الجديد من عشاق ألعاب الخفة في أنحاء الدولة.

ويمكن الاستمتاع بعروض IMPØSSIBLE الغامرة، التي تخاطب الحواس مع التلذذ بعشاء فاخر مؤلف من 3 أطباق وكوكتيلات شهيّة في مطعم برودواي الذي فتح أبوابه في الفندق. ويتمّ تقديم العروض أيام الجمعة والسبت والأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويبلغ سعر التذكرة للشخص الواحد من تذاكر كبار الشخصيات على طاولة لاعب الخفّة 1950 درهماً، وفي مقاعد الصف الأمامي 1450 درهماً إماراتياً، وفي مقاعد الصفّين الثاني والثالث 950 درهماً.