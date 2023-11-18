مكتبة زايد المركزية في العين تنظم محاضرة بعنوان «التسامح والاستدامة أسلوب حياة»

المصدر: العين – البيان

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نظمت مكتبة زايد المركزية بدائرة الثقافة والسياحة محاضرة بعنوان «التسامح والاستدامة أسلوب حياة»، تزامناً مع اليوم الدولي للتسامح 2023، قدمها الدكتور شافع محمد النيادي خبير الموارد البشرية والعلاقات الأسرية، بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض رئيس جمعية الإمارات للسرطان، وعدد من الشخصيات وجمع من الحضور.

وأكد الشيخ سالم بن ركاض في كلمته خلال المحاضرة، جهود وتجربة دولة الإمارات في تعزيز مفهوم التسامح محلياً وعالمياً، حتى باتت الملتقى الساطع للتواصل بين الشعوب والحضارات.

مشيراً إلى أن المبادرات والمشاريع والفعاليات والأنشطة المختلفة التي شهدتها دولة الإمارات في مجال الاستدامة تعتبر تجربة ملهمة للشعوب الأخرى في كافة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتطور التكنولوجي في شتى المجالات، وذلك بدعم وتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة.

وعرض الدكتور شافع النيادي في محاضرته جملة من المحاور التي ترتبط بمعنى الاستدامة وأهميتها. كما تناول جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة وقضايا الصحة والبيئة وتكامل المؤسسات وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز الابتكار والإبداع والتكنولوجيا والمساهمة في التغلب على التحديات العالمية بتحقيق الاقتصاد المستدام.

وأشار د. النيادي إلى العلاقة التي تربط بين الاستدامة والتسامح والأثر القوي بينهما في الجانب الاجتماعي لجهة قبول الاختلاف مع الآخرين سواء في الدين أم في السياسة، معتبراً أن التسامح هو في الابتعاد عن العنف والإساءة والتعامل مع المشاعر السلبية بطريقة إيجابية لبناء مجتمع متماسك وقوي. مؤكداً أن ثقافة التسامح تكمن أيضاً في تنمية روح المواطنة والديمقراطية بين الأفراد وتقوية العلاقات الاجتماعية.

وتخلل الندوة التي قدمها الإعلامي وليد الحميري مداخلات وحوارات تفاعلية بين المحاضر والحضور. وفي الختام قام الشيخ د. سالم بن ركاض وإدارة مكتبة زايد بتكريم الدكتور شافع النيادي على جهوده الثقافية والمجتمعية.