«محمد بن راشد للمعرفة» تبرم شراكة مع «مسك»

المصدر: دبي ـ البيان

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أبرمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة اتفاقية شراكة مع مؤسَّسة محمد بن سلمان «مسك»؛ انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعَّال، وتوحيد الجهود لخدمة مختلف فئات المتعاملين، وإحداث تأثير إيجابي وبنَّاء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

وقَّع الاتفاقية كلّ من جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة؛ والمهندس عمر نجار، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن سلمان «مسك». وذلك خلال منتدى مسك العالمي الذي نظمته مؤسَّسة محمد بن سلمان «مسك» في مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية، تحت شعار «فكّر وأثّر» بمشاركة القادة والمفكرين والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم.

وتشمل أوجه التعاون إطلاق مجموعة من المبادرات أبرزها تسهيل تدريب 300 شاب وشابة على مهارات مختلفة من خلال المواد التدريبية التي طُوِّرت بالتعاون مع «كورسيرا» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما تتضمن تمكين المستفيدين من خلال تقديم البرامج التي ترتقي بالإمكانات المعرفية للشباب العربي.

وتُمثّل اتفاقية الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز جودة التعليم والتعلم، ودعم البحث العلمي، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير المهارات، وتعزيز التأثير الاجتماعي والثقافي في الوطن العربي والعالم ككل.

وقال جمال بن حويرب المدير التنفيذي لـمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «نُعرب عن فخرنا بتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسَّسة محمد بن سلمان «مسك» بصفتها مؤسَّسة رائدة تُشجِّع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب وتهدف إلى بناء مستقبل أفضل لهم.

وتتماشى هذه الاتفاقية مع رسالتنا المتمثّلة في نشر المعرفة عالمياً؛ لتنمية المجتمعات عبر تحسين جودة التعليم ودعم البحث العلمي وريادة الأعمال وتفعيل الدور المعرفي للغة العربية. ونتطلّع قُدماً إلى توسيع آفاق تعاوننا المشترك لدعم مسارات التنمية المعرفية والمبادرات الرائدة ورفد الجهود الدؤوبة التي تقودها مؤسَّسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز».

وبموجب هذه الاتفاقية، ستُقيم مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مجموعةً من فعالياتها مثل «ملتقى شباب المعرفة» و«حوارات المعرفة» و«ملتقى العرب للابتكار» ضمن «ملتقى مدينة محمد بن سلمان غير الربحية» برعاية مؤسَّسة محمد بن سلمان «مسك».

ومن جانبها، ستُقيم مؤسَّسة «مسك» نسخةً من برنامج «ديوان الابتكار» في دبي برعاية مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. وتتضمن الشراكة التعاون في نقل الخبرات والمعارف التقنية بين «مركز المعرفة الرقمي» ومنصة «مكان مسك». وتنصُّ الاتفاقية على إقامة دورات للتدريب وصقل المهارات وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجانبين.