«القيّم الإماراتي».. تجربة رائدة في رعاية المواهب والفنون

المصدر: دبي - وفاء السويدي

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تزدهر مدينة دبي خلال موسمها الفني بالعديد من المعارض الفنية التي تقدم الكثير لفنانين معروفين أو شباب، يقدمون أعمالاً فنية تنتسب لمختلف المدارس والتوجهات. ومن المؤكد أن القيمة الفنية لهذه الأعمال تخضع للتقييم والتصنيف، ويسعى القيم الفني الإماراتي لتطوير الحراك الثقافي والفني من خلال متابعته واستمراره في البحث والنقد والحوار مع الفنانين للوصول لعمل فني متكامل، حيث يقدم الاستشارات الفنية النقدية، وخصوصاً المواهب الصاعدة فهو البوصلة التي يراقبها مقتنو الأعمال الفنية.

فنون وتصميم

«البيان» التقت بمقيمين فنيين إماراتيين للحديث عما يقدمونه للفنانين الشباب، وفي السياق تحدثت القيم الفني بمجال التصميم فاطمة المحمود والشريك المدير لاستديو «همزة وصل» عن دور القيم الفني وتقول: يلعب القيم الفني دوراً محورياً في رعاية المواهب الناشئة في مجالات الفنون والتصميم. فهو يوفر للفنانين فرصة الظهور من خلال السعي لعرض أعمالهم في معارض ومشاريع، وتسهيل فرص التواصل لخلق محادثات تنتج عن تثقيفهم وتنميتهم في المجال مع الشخصيات المؤثرة في مجتمع الفن والتصميم وتقديم ملاحظات بناءة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم القيم الفني الإماراتي التوجيه الوظيفي للتركيز على محاور ثقافية لجعل أعمال هؤلاء الفنانين والمصممين في سياق مناسب لمجتمعاتنا.

وأضافت: يمكن للقيم الفني أيضاً توجيه الفنانين والمصممين إلى الموارد المالية والمنح، والدفاع عن أهميتهم للمجتمع الفني الأوسع، وفي بعض الحالات، يتولون دور المرشد، ويوفرون الدعم المستمر خلال المراحل التكوينية لمسيرة الفنان والمصمم المهنية.

وأكد القيم الفني ناصر عبدالله، اختلاف أدوار القيم من مشروع لآخر وقال: يقوم القيم الفني بالعمل على معرض واحد أو على برنامج مطول كإقامة فنية أو حتى على شكل العمل المتواصل مع مجموعة من الفنانين، ويوجد لدينا في الدولة عدد من المشاريع التي يتبناها القيمون لتكوين مجموعة فنية، ويأتي العمل ليكون على شكل دعم لتطوير عمل معين لمعرض ما أو عدد من اللقاءات التي يتم من خلالها العمل على تطوير الممارسات الفنية للفنانين، وقد تمتد أحياناً للمشاركة في توثيق سيرة الفنان وأعماله والكتابة عنه.

ويتابع: أعتقد أن أهم هذه الأدوار هو الحوار المستمر بين الفنان والقيم، إذ يحتاج الفنان بشكل مستمر لتطوير وجهة نظره في المواضيع التي يتطرق إليها، وهنا يأتي دور الحوار في فتح أبواب متعددة ووجهات نظر متنوعة بما يسهم في تعزيز الوعي العام وزيادة الثقة لدى الفنان لما يطرحه من مواضيع فنية.