شواطئ دبي.. وجهات شعبية بأجواء مبهجة

المصدر: دبي ـ نهى حوّا

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يختلف فصل الشتاء في دبي عن مدن أخرى. هنا، يتحول البحر والشاطئ والرمال ومساحات الترفيه إلى قيمة ثقافية خالصة، تمنح المدينة تواصلاً فريداً مع حاجات الإنسان الثقافية المتصلة بحياته؛ فشواطئ المدينة الرملية على عكس العديد من الوجهات السياحية الشهيرة تتحول إلى وجهات شعبية يرتادها الزوار لأجوائها المبهجة، ولتوفيرها مساحات شاسعة للاستلقاء تحت أشعة الشمس والاستمتاع بالبحر والرمال، فضلاً عن ممارسة الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق، وفيما تزهو المدينة بعدد من الفنادق الفاخرة التي توفر منافذ إلى شواطئ دبي، تضم أيضاً شواطئ مجانية تتيح قضاء أوقات رائعة من دون إنفاق درهم واحد، قد يكون من أبرزها الشواطئ المجانية التالية التي اختارها موقع «واتس أون» والتي يتميز كل منها بطابع خاص.

«شاطئ القصر الأسود» في منطقة الصفوح، والذي يُعرف أيضاً بـ«الشاطئ السري»، يعد من الجواهر في المدينة، وفق الموقع، فهو واسع المدى ومطل على برج العرب ونخلة جميرا وهو وجهة مثالية للباحث عن الاسترخاء والهدوء.

«شاطئ جزر دبي» الواقع بالقرب من ديرة وميناء راشد يعد أيضاً مكاناً مثالياً لاكتساب بعض السمرة، ويضم الكثير من الأنشطة والمرافق الخارجية لقضاء يوم مثالي، حيث يمكن لمرتادي الشاطئ لعب الكرة الطائرة الشاطئية أو كرة القدم أو الخروج إلى البحر على لوح تجديف أو قوارب الكاياك، ويرحب هذا الشاطئ بالحيوانات الأليفة أيضاً.

«شاطئ جميرا المفتوح» ويمتد من الشاطئ الذهبي بدءاً بمنتجع شاطئ «دبي مارين» وصولاً إلى منتجع «فور سيزونز» دبي على شاطئ جميرا. وفضلاً عن كونه مكاناً رائعاً للاستلقاء تحت أشعة الشمس، يجذب العدائين وراكبي الدراجات وعشاق الرياضة المائية وغيرهم.

«شاطئ كايت بيتش» المزدحم في أم سقيم 1 يضم العديد من الأنشطة الرياضية، من اليوغا إلى كرة الطائرة، وتطيير الطائرات الورقية وركوب الأمواج، وتوجد في أرجائه مكتبة شاطئية وأماكن تسوق والعديد من منافذ بيع الطعام للحصول على وجبات خفيفة خلال النهار.

«شاطئ الغروب» والمعروف بشاطئ «أم سقيم» في جميرا 3، يعرف كأحد أفضل شواطئ ركوب الأمواج في دبي، ويقع بمحاذاة «كايت بيتش» ومقابل «سنسيت مول» على طريق شاطئ جميرا. الشاطئ هادئ وكما يوحي اسمه يمتاز بغروب شمس رائع بشكل خاص.

موطن الهدوء

«شاطئ جيه بي أر» يعد أحد أكثر شواطئ دبي شعبية بين المقيمين والسياح، وهو أقرب شاطئ عام لمرسى دبي. مليء بكراسي الاستلقاء للتشمس والكابينات للاسترخاء على شاطئ البحر كما تمتلئ ممراته بالمحلات التجارية والمطاعم وبسوق خارجي وحتى رواق ألعاب، ويتمتع ببعض مناظر غروب الشمس المميزة وبإطلالة على عين دبي.

«شاطئ نسناس» يعد ملاذاً صغيراً وسط بعض المناطق الأكثر شهرة في جميرا، وهذا الشاطئ الهادئ موطن للعديد من راكبي الأمواج بطائرة ورقية وأكشاك المشروبات والوجبات الخفيفة. يقع بمحاذاته مسار للجري على الشاطئ، حيث يمكن للعدائين الاستمتاع بالشاطئ الهادئ أثناء جولاتهم اليومية، كما مع وجود العديد من الفلل القديمة وأفق مدينة دبي في الخلفية، يعد المكان مثالياً للاستراحة في أوقات ما بعد الظهر.

«شاطئ الممزر» على الحافة الشمالية لدبي هو ضمانة للهدوء بمناظره. ويحوي الشاطئ حديقة تبلغ مساحتها 99 هكتارا مع مسافات كبيرة مشذبة وحمامات سباحة ومسارات للدراجات، وهناك أيضاً مجموعة من مناطق الشواء ومتنزه تزلج.