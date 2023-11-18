جائزة الشيخ زايد للكتاب تكشف عن 3 قوائم طويلة للدورة 18

المصدر: أبوظبي – البيان

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كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية عن القوائم الطويلة المرشحة للجائزة في دورتها الثامنة عشرة لعام 2023-2024 لفروع الآداب، والمؤلف الشاب، وأدب الطفل والناشئة، وتحقيق المخطوطات.

فرع «الآداب»

ضمت القائمة الطويلة لفرع «الآداب» 13 عنواناً، هي: «عطلة في حي النور» للحبيب السالمي، من تونس، و«نشيج الدودوك» لجلال برجس، من الأردن، و«فرصة لغرام أخير» لحسن داوود، من لبنان، و«ليلة حديقة الشتاء» لحسونة المصباحي، من تونس، و«الحلواني.. ثلاثية الفاطميين» لريم بسيوني، من مصر، و«معلقة غرناطة» لزياد بن عبد العزيز آل الشيخ، من السعودية، «حدث في صبيا»، لسعاد العريمي، من الإمارات، «المجيء» لسعد الياسري، من العراق/السويد، و«الطاهي يقتل الكاتب ينتحر»، لعزت القمحاوي، من مصر، و«كائنات التيه»، لمقبول العلوي، من السعودية، و«الغرفة وضواحيها»، لميسلون هادي، من العراق، و«لا يذكرون في مجاز»، لهدى حمد، من عُمان، و«قداس التمر»، ليثرب العالي، من البحرين.

فرع «المؤلف الشاب»

وضمت القائمة الطويلة لفرع «المؤلف الشاب» 15 عنواناً، هي: «عيناكِ يا نورة» الكاتبة أسماء سالم الكتبي، من الإمارات، و«المشهد الموريسكي: سرديات الطرد في الفكر الإسباني الحديث»، للدكتور حسام الدين شاشية، من تونس، و«مما حكاه الماء للعطش» لحسن عبده صميلي، من السعودية، و«نخلع الظل على عتبة الباب» لحسن علي النجار، من الإمارات، و«الأصولي واللساني: بحث في البنيات النحوية وتعدد الدلالات»، للدكتور الوالي العمراني، من المغرب، و«جنيالوجيا الاختلاف» لسامي كريم موشي، من العراق، و«مشروع النوم» لشهاب عبدالله، من تونس، و«سيميائيات القراءة: دراسة في شروح ديوان المتنبي في القرن السابع الهجري»، للدكتور علوي أحمد الملجمي، من اليمن، و«جامع الكتب غريب الأطوار» لعمر زكريا، من الأردن، و«الممر اللامألوف الذي يخفيه رجل الأسطح» لفراس المعصراني، من سوريا، و«ميكروفون كاتم صوت» لمحمد طرزي، من لبنان، و«مركب ورقي يحرس النهر» لمحمد عرب صالح، من مصر، و«شعرية الاعتذار في الشعر العربي القديم حتى نهاية العصر الأموي»، للدكتور محمد علي صالح قايد القبلاني، من اليمن، و«نعيش لنحكي: بلاغة التخييل في كليلة ودمنة» لمصطفى رجوان، من المغرب، و«غواية الفناء» لهالة صلاح الصياد، من مصر.

أدب الطفل والناشئة

وتضمنت القائمة الطويلة لفرع «أدب الطفل والناشئة» 16 عنواناً، هي: «عائلتي هي الدنيا» لراما قنواتي، من سوريا، و«عالم خاص» لمريانا برسوم، من مصر، و«قصة الجائزة» لأحمد المطوع، من الكويت، و«الفتى الذي يشبه السندباد» لأحمد قرني، من مصر، و«ساطع» لإستبرق أحمد، من الكويت، و«الضوء» لإسراء كلش، من فلسطين، و«صور وحكايات من ذاكرة جدي» لفاطمة شرف الدين، من لبنان، و«أبي السجين 118» لتغريد عارف النجار، من الأردن، و«شادن وسحر الفراشة» للدكتورة دلال صالح البارود، من الكويت، و«البنت التي حملت بيتها» لروعة سنبل، من سوريا، و«فتى البرج العجيب والكواكب السبعة» لشاكر نوري، من العراق، و«فتى الشجرة» لضياء جبيلي، من العراق، و«الكلمات ذات الخيوط السوداء» لفاطمة العامري، من الإمارات العربية المتحدة، و«شجرة الأحلام»، لمنيرة الدرعاوي، من تونس، و«طفل الموسيقى» لناصر شبانة، من الأردن، و«أنا أستطيع» لنجم الدين حاج بكري، من سوريا.

وبما يتعلق بفرع «تحقيق المخطوطات» تضمنت القائمة الطويلة 9 عناوين، هي: «ديوان عنترة بن شداد: دراسة أدبية تاريخية» باللغة الإنجليزية، لجيمس مونتجمري، من المملكة المتحدة، و«شرح ديوان ذي الرمة لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف الإشبيلي الأندلسي» لعوض بن محمد سالم الدحيل العولقي، من السعودية، و«كتاب رياضة العقول المعروف بكتاب تأخير المعرفة»، للدكتور أحمد عبد الباسط، من مصر، و«الأمالي من الفوائد والأخبار» لمحمد خير محمود البقاعي، من السعودية، و«شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» للدكتور أبي فهر وائل بن أحمد بن محمد سيف، من مصر، و«الفوائد السنية في الرحلة المدنية والرومية تذكرة النهروالي»، للمهدي عيد الرواضية، من الأردن، و«مثنى المنشي: لمحيي الدين محمد بن بدر الدين الشهير بالمنشي» للدكتور لفّاي بن لافي السلمي، من السعودية، ودراسة وتحقيق «كتاب المرائي للشيخ محمد المعطي الشرقاوي» لمحمد أحمد أنقار، من المغرب، و«سفينة الملك ونفيسة الفلك (شهاب الدين) الموشح وموسيقى المقام الناطقة بالعربية بين التنظير والمراس»، للدكتور مصطفى سعيد، من مصر.

الجدير بالذكر، أن الجائزة ستعلن عن قوائم المرشحين في القوائم الطويلة على صعيد الفروع الأخرى تباعاً خلال الفترة المقبلة.