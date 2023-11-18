قصر المويجعي يستضيف احتفالية «العين للكتاب» برموز الشعر النبطي

المصدر: أبوظبي – البيان

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يعد «قصر المويجعي»، من أهم المواقع الثقافية في مدينة العين، وهو مدرج ضمن قوائم مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، ويمثل أيقونة فريدة يعود تاريخها إلى أوائل القرن العشرين الماضي. وفي إطار فعاليات الدورة المقبلة لـ «مهرجان العين للكتاب 2023» الذي ينظمه في نسخته الـ14 مركز أبوظبي للغة العربية، يستعد القصر لاستضافة فعاليات «ليالي الشعر: الكلمة المغناة»، التي تحتفي برموز وإبداعات الشعر النبطي، وتستعرض منجزاتهم، ومشاريعهم التي ساهمت في إثراء هذا النوع من الأدب..

تزخر أجندة «ليالي الشعر: الكلمة المغناة» بالعديد من الفعاليات والأمسيات والجلسات الأدبية التي يشارك فيها نخبة من الشعراء، والباحثين في مجالات التراث والأدب العربي، والمتخصصين، حيث سيكون زوار المهرجان على موعد يومي مع باقة متنوعة من الأمسيات الشعرية والمغناة، والجلسات الحوارية التي تطوف بهم خلال الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الجاري على واحات الشعر النبطي وجمالياته.

وستنطلق الفعاليات بحفل افتتاح يقدم رموز الشعر النبطي وإرثهم من القصائد المغناة الخالدة التي اشتهرت محلياً وعربياً، كما يتخلله عدد من العروض الفنية والموسيقية المتنوعة.

ومن بين أبرز الأمسيات التي تحتضنها هذه الاحتفالية الإبداعية: «ليلة الشاعر كميدش بن نعمان الكعبي» وتحمل عنوان «لا تهين ولا تجبر»، التي تأتي في سياق الاحتفاء بسيرة الشاعر ومآثره، إذ يعتبر أحد أبرز الأصوات في ميدان الشعر النبطي على صعيد مدينة العين وإمارة أبوظبي.

واحتفاءً بأحد أبرز الأصوات النسائية في مضمار الشعر النبطي، تستضيف الفعاليات «ليلة الشاعرة أنغام الخلود» تحت عنوان «وصار من يوطى تراب العين غالي»، وهي أمسية تستعرض سيرة الشاعرة هند بنت هلال الظاهري، المعروفة بأنغام الخلود. وهي ابنة مدينة العين، وتنحدر من أسرة شعراء، أبدعت في مجال الشعر النبطي واشتهرت في الساحة الشعرية والغنائية.

وفي أمسية تحت عنوان «شعراء المليون»، سيكتشف الجمهور عذوبة وجماليات القصائد النبطية من خلال جلسة شعرية وغنائية تتناول سيرة حياة مجموعة من الشعراء وأهم أعمالهم وقصائدهم المغناة. يتحدث في هذه الأمسية كل من الشعراء الإماراتيين حمد سعيد البلوشي، ومبارك بالعود العامري، ويحاورهم الإعلامي حامد المحمدي. فيما يقدم المطرب، محمد الماسي والفنانون المرافقون مجموعة من أجمل القصائد المغناة للشعراء.

ويتضمن برنامج «ليالي الشعر: الكلمة المغناة» العديد من الأمسيات، والجلسات الحوارية الأخرى التي تستعرض منجزات وإبداعات رواد الشعر النبطي من دولة الإمارات ومنطقة الخليج طيلة أيام الحدث.