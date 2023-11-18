«فن رأس الخيمة».. هوية إبداعية جديدة ببرنامج حافل على مدار العام

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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كشف مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية، عن حلته الجديدة كمحور تركيز للمبادرة الجديدة «فن رأس الخيمة»، وهو عبارة عن برنامج مدته عام كامل ومكرس لدعم المواهب وتفعيل مشاركة المجتمعات المحلية من خلال المشاريع الفنية الغنية والغامرة.

سيشكل برنامج «فن رأس الخيمة» المنبثق من مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية، منارة إبداعية لاستكشاف وتنمية المواهب الحالية والناشئة.

ويستهل «فن رأس الخيمة» برنامج فعالياته بمعرض افتتاحي يقام لمدة شهر في حديقة سانكن جاردن بفندق الريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 15 ديسمبر.

ويتيح المعرض للزوار تجربة ممتعة للغاية، وهو أحد المبادرات العديدة التي تستضيفها رأس الخيمة لإثراء وإعادة صياغة المشهد الإبداعي في الدولة. ويضم هذا المعرض المميز مجموعة مختارة من أعمال المصورين الإماراتيين فيصل الريس ونوير الهاجري.

كما يقدم عرضاً منسقاً ومخصصاً للمجوهرات من المجموعة الخاصة المصممة للشيخة هناء بنت جمعة الماجد، بما في ذلك زينة الشعر الرائعة «سافوي» وحلية اليد «ديزي»، وكلاهما من مجموعة «ذا غريت غاتسبي» من إبداع تيفاني آند كو. علاوة على ذلك، يمكن للزوار استكشاف إبداعات المصمم الإماراتي محمد راشد السويدي والمتمثل في تشكيلته الحصرية من مجوهرات الصدف المنحوت.

وفي إطار تعليقها على الموضوع، قالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة: «يعتبر «فن رأس الخيمة» النسخة المطورة من مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية، حيث يوفر على مدار العام برنامجاً مكرساً للاحتفاء بالمشهد الفني المحلي.

ويعد المعرض الذي يستضيفه مركز دبي المالي العالمي واحدة من فعاليات عديدة مقررة لاستقطاب المواهب المحلية والعالمية وتسليط الضوء عليها.

ويسعدنا أن نتعاون مع الفنانين والمصورين وصناع الأفلام الملهمين لتقديم لمحة عن ماهية الأعمال النابضة التي سيستمتع بها الزوار في مهرجاننا المقبل في فبراير 2024». من المتوقع أن توفر النسخة الثانية عشرة المقبلة من المهرجان تجربة ثقافية غامرة تأسر الزوار المحليين والدوليين على حد سواء.

ويجمع الحدث الذي يستمر لمدة شهر بين العراقة والحداثة عبر فعالية مجتمعية نابضة تضم عرضاً منسقاً لأعمال أكثر من 90 فناناً، بالإضافة إلى دروس تعليمية ملهمة ومحادثات عامة وعروض حية وعروض أفلام خارجية وبرامج لتنمية مهارات الشباب. وتتم استضافة الحدث في قرية الجزيرة الحمراء التراثية.