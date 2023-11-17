«جمعية الناشرين الإماراتيين» تهنئ «أجيال» بنيل جائزة محمد بن راشد للغة العربية

المصدر: الشارقة – البيان

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هنأ عبدالله الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين مؤسسة «أجيال»، التي تحمل عضوية جمعية الناشرين الإماراتيين، على الفوز بجائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية في دورتها السابعة عن فئة «أفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية وتعلمها في التعليم المبكر»، وذلك عن مبادرة «كتاب واحد عليكم ويوم دراسي علينا» التي أطلقتها «أجيال» بهدف نشر حب القراءة باللغة العربية ودعم جودة التعليم حول العالم.

وأشار الكعبي إلى أن مثل هذا التقدير يعكس مدى أصالة وإبداع المبادرة التي أطلقتها «أجيال» ونجاحها في تحقيق مستهدفاتها. وأكد اعتزاز الجمعية بالإنجازات التي يحققها أعضاؤها، والتزامها بالدعم المتواصل لهم في جميع مساعيهم.

وتعليقاً على هذا الفوز، قال عبدالله الشرهان الشريك المؤسس والمدير الإبداعي لمؤسسة أجيال: «أطلقنا مبادرة «كتاب واحد عليكم ويوم دراسي علينا» استجابة من مؤسسة «أجيال» للحاجة الملحة إلى معالجة قضية الفجوة التعليمية الحادة التي تفاقمت بفعل جائحة كوفيد، والتي ألقت بظلالها على مستقبل ملايين الأطفال، وذلك انطلاقاً من التزام المؤسسة بمسؤوليتها الاجتماعية، ومهمتها في تعزيز ثقافة القراءة ودعم التعليم محلياً وعالمياً».

وأوضح: «يتم تخصيص جزء من عائدات الكتب لتمويل أيام دراسية للأطفال المحتاجين، بالشراكة مع «دبي العطاء». هذا النهج يتيح آفاقاً أوسع للأطفال ليس في القراءة وحسب، بل أيضاً في معرفة قيمة التضامن والعطاء»، معرباً عن الفخر بهذا الفوز، والتقدير العميق لمنظمي الجائزة على هذا التكريم الذي يعد دعماً لجهود المؤسسة ورسالتها.

يذكر أن مؤسسة «أجيال» نالت أيضاً جائزة اتصالات لكتاب الطفل التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عن فئة «الكتاب المصور»، وذلك عن كتاب «فيل على إصبعي»، تأليف ورسومات الكاتب الإماراتي عبدالله الشرهان والصادر عن دار «أجيال» للنشر، حيث توج الفائزون بفئاتها الخمس خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023. كما كان كتاب «حكاية من لونين» للكاتب الشرهان، والصادر عن «دار أجيال» للنشر، قد حصد جائزة الدورة 14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2023 عن فئة أفضل «كتاب للطفل باللغة العربية» للأعمار من 4 إلى 12 عاماً.