إعفاء العارضين من رسوم الإيجار والمشاركة في «العين» و«الظفرة» للكتاب

المصدر: أبوظبي – البيان

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أكد مركز أبوظبي للغة العربية إعفاء جميع العارضين من رسوم الإيجار والمشاركة في «مهرجان العين للكتاب 2023» الذي ينطلق غداً ويستمر لغاية 25 نوفمبر، و«مهرجان الظفرة للكتاب 2023» الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر، دعماً للناشرين الإماراتيين والعرب والعالميين، وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للمركز الرامية إلى النهوض باللغة العربية في جميع الجوانب الأكاديمية والثقافية، وتحفيز جهود البحث ونقل المعرفة والإبداع والتأليف والترجمة والنشر.

ويعكس قرار الإعفاء ريادة أبوظبي بوصفها منارة عالمية للثقافة ومركزاً لأعمال قطاع النشر، ويأتي ضمن جهود المركز الساعية إلى دعم الناشرين من جميع أنحاء العالم عبر توفير كل الحلول اللازمة لتمكين استمرارية ونمو أعمالهم.

ويعفي القرار، الذي يأتي للعام الثالث على التوالي، جميع العارضين والناشرين المشاركين في كل من «مهرجان العين للكتاب 2023» و«مهرجان الظفرة للكتاب 2023» من رسوم الإيجار والمشاركة، الأمر الذي يوفر حافزاً إضافياً يستقطب الرواد ودور النشر وأبرز الجهات العاملة والمعنية بقطاع الكتاب والنشر إلى هذه الفعاليات السنوية المهمة، على نحو يثري الساحة الثقافية المحلية والإقليمية، ويرفد المكتبة العربية بحصيلة واسعة من الإصدارات العالمية.

يذكر أن «مهرجان العين للكتاب» (المعروف سابقاً باسم معرض العين للكتاب) قد تأسس عام 2009، ويحتفي بتراث مدينة العين الثقافي الغني، والأعمال الملهمة للكتّاب والمفكرين والمبدعين الإماراتيين في الماضي والحاضر. ويقدم المهرجان، الذي أعيد تسميته عام 2022، برنامجاً متنوعاً يهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة وإلهام الناس للتواصل مع التراث والثقافة والإبداع الإماراتي، من خلال بث الحياة في القصص الإماراتية والشعر والأفلام والفن والموسيقى للجميع، ولا سيما فئة الشباب.

ويسعى «مهرجان الظفرة للكتاب»، (المعروف سابقاً باسم معرض الظفرة للكتاب)، الذي تأسس عام 2018، إلى توفير محتوى معرفي يربط مختلف شرائح المجتمع بموروثها الإماراتي الأصيل، ويوثق صلتها بالماضي العريق الذي يبعث على الفخر والاعتزاز ويحفز قيم الانتماء والولاء للوطن.