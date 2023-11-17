«فنون نيويورك أبوظبي» يقيم النسخة التاسعة من «حكاية» احتفاءً باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي – البيان

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يقيم مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة يتضمن استضافة النسخة التاسعة من «حكاية» يوم الاثنين 27 نوفمبر الجاري.

يشارك في الفعالية عدد من الشعراء وفناني الأداء والموسيقيين ورواة القصص من خلفيات متنوعة في أداء أعمال تتناول مفهوم الوطن، ومشاركة تراثهم وثقافاتهم، سعياً للتحقق عن العلاقة بين البلد والمدينة والأسرة مع هذه المفاهيم.

تقود الحفل المديرة ريم المنهالي، خريجة جامعة نيويورك أبوظبي، والمؤلفة المشاركة لمسرحية «الرحيل»، والحائزة على جائزة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون للإبداع، في أمسية خلابة تشمل عروضاً تسلط الضوء على التنوع الثقافي الذي تزدان به دولة الإمارات العربية المتحدة. تتضمن تشكيلة الفعالية عرضاً لجوقة «بسمة» العربية، وجاد الكريم تاتو (سوريا)، وفرقة WYWY (الفلبين).

كما يشارك الشاعر الحائز على جائزة بوليتزر وعضو هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي غريغوري باردلو (الولايات المتحدة الأمريكية)، إلى جانب الفنانة الحائزة على جائزة ريتشارد ميل رند عبد الجبار (العراق/ كندا)، ورشا الدويسان (الكويت)، ورواد ريدان (لبنان)، وصالحة عبيد حسن وسمر عبد الجابر وعلي زين (فلسطين)، وشهد السقاف (الإمارات).

ساهمت مجموعة من أبرز الشخصيات في المشهد الفني والثقافي المحلي في اختيار تشكيلة فناني الأداء من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون؛ ودوريان بول روجرز، الشاعر ومنتج فعالية «إيقاعات على السطح» التي تقام شهرياً في جامعة نيويورك أبوظبي؛ وأسامة معتصم، المسوق ومؤسس كل من cl-u والعلامة التجارية nvr frgttn؛ وفرح شما، الشاعرة والممثلة الفلسطينية؛ وصفية البلوشي، فنانة صوت ومساعدة الأبحاث في مجموعة أبحاث الموسيقى والثقافات الصوتية في جامعة نيويورك أبوظبي ضمن برنامج زمالة كوادر للأبحاث.

وعلق بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون: «إن «حكاية» من أولى الفعاليات التي أقمناها بعد تأسيس مركز الفنون، وهي تمثل فرصة مهمة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلفيات متعددة لمشاركة وجهات نظرهم الفنية والثقافية بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. تمنحنا هذه الفعالية فرصة للتفكر في مفاهيم المنزل والأسرة والموقع بكل ما تحمله من معانٍ باختلاف أساليب التعبير عنها. وفي كل عام، ننظم فعالية «حكاية» بشكل تعاوني بشكل يشرك الجميع في عرض يشمل فنانين مرموقين عالمياً جنباً إلى جنب مع فنانين محليين على المسرح ذاته».