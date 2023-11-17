جدارية مستلهمة من تراث دبي تزين واجهة مكتبة الصفا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن بدء تزيين واجهة مكتبة الصفا للفنون والتصميم، بجدارية فنية جصية مستلهمة من تراث دبي، تبرز تنوعها الثقافي وحيوية مشهدها الفني المعاصر، ويأتي ذلك في إطار عمليات تجديد واجهات مكتبة الصفا للفنون والتصميم، بما يتماشى مع استراتيجية «الفن في الأماكن العامة»، التي تتولى «دبي للثقافة» تفعيلها، بهدف تحويل دبي إلى معرض فني عالمي مفتوح.

بيئة

ويعكس تنفيذ الجدارية التي تشرف عليها الفنانة اللبنانية شفى غدّار، جهود «دبي للثقافة» الرامية إلى خلق بيئة إبداعية مستدامة، قادرة على جذب أصحاب المواهب الفنية، ومنحهم فرصة تطوير إمكاناتهم وقدراتهم، والتعبير عن تطلعاتهم المستقبلية للمشهد الثقافي المحلي، ما يسهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية. وتتشكل الجدارية من لوحة كبيرة الحجم، تُعيد تخيل التصميم المعماري القديم لمبنى المكتبة، وأخرى تبرز جماليات ودقة الزخرفة الإسلامية التي كانت تشكل جزءاً من مكتبة الصفا، قبل خضوعها لعملية ترميم شاملة، وتعتمد الفنانة غدّار في هذه الجدارية على تقنية «أوزليجوس» الخزفية الكلاسيكية، التي تعد جزءاً من التراث المعماري البرتغالي.

1200

وتسعى غدّار عبر جداريتها التي سبق أن شاركت بها في معرض «آرت دبي 2017»، وجاء نتاجاً لبرنامج الفنان المقيم Air Dubai، الذي أقيم بالتعاون مع «آرت دبي» و«تشكيل»، إلى خلق حوار بين الأزمنة المختلفة، من خلال تناول العلاقة بين العمارة والفنون، واستندت الفنانة في الجدارية المكونة من 1200 قطعة من السيراميك المطلي بالأزرق والأبيض.

يذكر أن الفنانة اللبنانية شفى غدّار، المقيمة حالياً في دبي، تمتلك مسيرة مهنية ثرية، وخبرة عالية في تنفيذ الجداريات الجصية الضخمة، وتمكنت من خلال تجاربها المتعددة، من تطوير مسيرتها في الرسم على الجدران وتزيين الأسطح، واستكشاف استخدام اللوحات الجدارية الجصّية في الممارسات الفنية المعاصرة، وسبق للفنانة غدّار المشاركة في العديد من المشاريع والمعارض الجماعية حول العالم.