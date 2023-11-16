«آرت دبي» يعلن قائمة الصالات الفنية العالمية المشاركة في الدورة السابعة عشرة للمعرض

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلن معرض «آرت دبي» المنصة الدولية الرائدة للفن والفنانين من الشرق الأوسط والجنوب العالمي، والمقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن قائمة الصالات الفنية المشاركة في الدورة السابعة عشرة للمعرض، المقرر إقامتها في مدينة جميرا بدبي في الفترة من 1 إلى 3 مارس 2024، مع تخصيص يومين سابقين لتلك الفترة لكبار المقتنيين، وذلك اعتباراً من الأربعاء 28 إلى الخميس 29 فبراير 2024.

وسيشارك في هذه الدورة من المعرض أكثر من 100 صالة عرض عبر أقسامه الأربعة: المعاصر، والحديث، والبوابة، و«آرت دبي ديجيتال»، وهو القسم الوحيد في أي معرض فني دولي كبير مخصص للفن الرقمي.

ويسعى معرض «آرت دبي» هذا العام إلى توسيع مشاركة «الجنوب العالمي» بما يتجاوز الحدود الجغرافية والاقتصادية التقليدية، مع التركيز على التاريخ المشترك والقصص المتميزة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، من دلهي والقاهرة إلى بوغوتا وغواتيمالا، فضلاً عن تاريخ الجاليات والمهاجرين من المراكز العالمية مثل لندن وباريس ونيويورك.

دور ثقافي

وفي هذه المناسبة، قال بابلو ديل فال، المدير الفني للمعرض: «تطور معرض «آرت دبي» على مدى عقدين من الزمن، جعله واحداً من أهم وأكبر المعارض الفنية الدولية، والمنصة الرئيسية الأكبر لصالات العرض من المراكز الفنية غير الغربية».

وأوضح بابلو قائلاً: «سعى معرض «آرت دبي» منذ تأسيسه في العام 2007، لتعزيز مكانة دبي العالمية ودورها الثقافي المؤثر لتلاقي شعوب العالم والانفتاح على ثقافتهم المتنوعة، وحرصاً منا على ترسيخ هذه المكانة قمنا بتوسيع مشاركة دول جنوب العالم في المعرض هذا.

حيث سيركز برنامج المعرض هذا العام أكثر من 60 % من فعالياته وأنشطته الفنية على تجارب هذه الدول، كما سنقدم أفضل المعارض الفنية وننقل قصص كبار الفنانين من هذه المنطقة، ويسعدنا أن تكون هذه الدورة واحدة من أكبر دورات المعرض من حيث مشاركة العارضين المقيمين في دبي، تأكيداً على التطور المستمر للمشهد الثقافي والفني في دبي».

وأضاف: «زيادة قائمة العارضين المشاركين في المعرض هذا العام، ونمو المشهد الفني في دبي، وتطور المنصات التجارية للفنون الرقمية وفنون الوسائط الجديدة في دولة الإمارات، أمور تؤكد استثنائية معرض «آرت دبي» ودوره البارز في التعريف بالمناهج الثقافية وتاريخ الفن غير المستكشف حول العالم»، مؤكداً فخره بكون المعرض يمثل مكاناً لثقافات العالم وفنون المجتمعات، مع توفير مسارات للمعارض الناشئة والشابة التي تمثل نطاقاً جغرافياً واسعاً.

مشاريع

يقدم قسم «آرت دبي المعاصر» أفضل الفنون المعاصرة من جميع أنحاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على الفن والفنانين من الجنوب العالمي. وفي دورته السابعة عشرة، يرحّب المعرض بـ 100 عارض من أكثر من 60 مدينة من خمس قارات. كذلك، سترحب دورة 2024 بالعديد من العارضين في أول مشاركة لهم، لتشمل كلاً من: مشاريع بيريز وغاجا وفولوشين .

بالإضافة إلى عودة العديد من المشاركين إلى المعرض بعد فترة توقف، بما في ذلك: ألمين ريتش، وفرانكو نويرو، ونيتشر مورتي، وفاديهرا وتانيت. وسيضم المعرض أيضاً 21 عارضاً من دبي، ما يمثل أكبر مشاركة حتى الآن، ويعكس النمو المستمر لدبي كمركز ثقافي عالمي.

وتشهد هذه الدورة تمثيلاً متزايداً للعارضين الرواد من جنوب العالمي وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والعالم، ما يبرز زيادة الاهتمام من المراكز الإبداعية العالمية بالحدث، كما يعكس التوسع السكاني والمجتمعي في دبي، ويؤكد الدور الفريد الذي يلعبه معرض «آرت دبي» باعتباره المنصة الدولية الرئيسية للفنون من هذه المناطق.

قسم «بوابة»

ويركز قسم «بوابة» على العروض الفردية المنسقة لفنانين من الجنوب العالمي، وتتضمن أعمالاً فنية تم إنتاجها خصيصاً لمعرض «آرت دبي» أو في الأشهر الـ 12 السابقة له، برعاية فنية من إميلانو فالديس، كبير أمناء متحف الفن الحديث في ميديلين في كولومبيا، وتحمل دورة عام 2024 من معرض بوابه عنوان «ساناشيون» أو الشفاء.

ويقدم سلسلة من الممارسات الفنية التي تستكشف مراحل الشفاء على المستوى الشخصي والروحي ولكن أيضاً على المستوى الاجتماعي، وعلى المستوين التاريخي والسياسي، ودراسة الأساليب التي ترتبط بها هذه المقاييس المختلفة لعملية الشفاء.

وستسلط مجموعة مختارة من عشرة مشاريع فردية الضوء على الفنانين الذين يفكرون في الفن كمكان لتوجيه الرسائل والشفاء والالتقاء. في الوقت نفسه، ينخرطون في حوار نقدي.

ويؤدون لمحات عن المجتمع والعدالة الاجتماعية. ومن خلال مجموعة متنوعة من الوسائط، بما في ذلك الرسم والنحت والفيديو والأداء، تدرس هذه الأعمال الطرق التي يمكن أن يعمل بها الفن كمحفز للتحول والتغيير الإيجابي، ومقارنة كيف تتغير هذه العمليات من بلد إلى آخر أو من شعب إلى آخر.

الفنانون وصالات العرض المشاركة في دورة «بوابة» لعام 2024، يشملون: لاكشميبريا بانيغراهي (أنانت آرت)، وأفاف - التركيز الفلكي الحيوي المفترض (بارو)، وأرشي إرشاد أحمدزاي (بلوبرنت 12)، وديباشيش بول (إمامي آرت)، ومانويل شافاجاي (اكسترا)، ومانجوت كور (لاتيتيود 28)، ونيكولاس جانوفسكي (إنفيرنيزي) وريناتا ساديمبا (بيرفي)، أبو الهيشام (سيتشي)، وفيصل المالكي (تشكيل).

تاريخ التعليم الفني

ويتم تنظيم قسم «آرت دبي الحديث» برعاية الدكتورة كريستيانا بونين، بروفيسورة مساعدة في تاريخ الفن في الجامعة الأمريكية في الشارقة، ويركز المعرض على تاريخ التعليم الفني، ابتداءً من فترة الستينيات، حيث أجرى الاتحاد السوفييتي تبادلاً ثقافياً قوياً مع الفنانين وصانعي الأفلام والموسيقيين والمهندسين المعماريين في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث قدموا المنح الدراسية وفرص المشاركة في برنامج سياسي وثقافي موازٍ للدول الغربية.

كما ستكشف صالات العرض عن الأساليب الإبداعية المشتركة التي نتجت عن هذه التجارب المشتركة، وسيضم عدداً كبيراً من المواهب الفنية من أماكن متعددة حول العالم ومنها: أوغندا وسوريا وأوكرانيا وسريلانكا، تأكيداً على أهمية الروابط التي تتجاوز الحدود الجيوسياسية القائمة والربط بين البيئات والثقافات المختلفة.

ويتناول هذا القسم الأهمية المتزايدة لمدن مثل كييف والقاهرة وألماتي وطشقند كمراكز للدراسة والتبادل الثقافي الدولي في هذه الفترة. مما يسلط الضوء على هذا الجانب المهم الذي لم تتم دراسة تاريخ الفن فيه بعد في هذه المناطق، وبالتالي يكشف عن ممارسات ووجهات نظر فنية جديدة لزوار المعرض.

ويشارك عدد كبير من الفنانين وصالات العرض في قسم «آرت دبي الحديث» هذا وهم: أجيال: وهيب بتديني وفاطمة الحاج وميشال بَصبوص من لبنان، وعبد المنان شما من سوريا، وصامويل كاكير من أوغندا، ورستم خلفين من كازاخستان، وتشاندراغوبثا ثينوارا من سريلانكا، ومارك هاشم - حامد عبدالله من مصر، وليلى هيلر:

ماركوس غريغوريان من أرمينيا، وصالة جازيلي آرت هاوس لــ طاير سالاخوف من أذربيجان، إلى جانب أشرف مراد وفرهاد خليلوف، وعبدالستار الموسى من المملكة العربية السعودية، وحكيم العقيل من اليمن، وضياء العزاوي وإسماعيل فتاح، ومحمد عارف، ومحمود صبري، من العراق، وفيدير تيتيانيتش من أوكرانيا.

منصات رقمية

يقدم معرض «آرت دبي» لعام 2024، الدورة الثالثة من قسم «آرت دبي ديجيتال»، الذي تأسس عام 2022 بهدف تقديم لمحة شاملة عن مشهد الفن الرقمي، واستكشاف كيفية استخدام الفنانين للتكنولوجيا والتقنيات الجديدة ودراسة مدى تأثيرها أو تكاملها مع الفن التقليدي.

ويشارك في «آرت دبي ديجيتال» عدد من صالات العرض التي تقدم برامج فنون الوسائط الجديدة والمبتكرة، فضلاً عن المنصات الرقمية التي تبني مساحات فنية افتراضية، جنباً إلى جنب مع مجموعات الفنانين والمنظمات اللامركزية المستقلة التي تتحدى وتدفع نماذج جديدة للإنتاج والدعم الفني.

وتعزيزاً لالتزام معرض «آرت دبي» بتقديم وجهات نظر عالمية ومتنوعة، يدعو «آرت دبي ديجيتال» الزوار إلى النظر إلى ما هو أبعد من المراكز والنماذج الفنية التقليدية. حيث سيتم تنظيم معرض «آرت دبي ديجيتال» لعام 2024 برعاية فنية من ألفريدو كراميروتي وأوروندا سكاليرا، تحت عنوان التوسع أو الانتشار.

مستوحاة من اكتشاف عالم الفلك الأمريكي إدوين هابل، منذ ما يقرب من 100 عام، أن الكون في توسع دائم، حيث قام القيمون على المعرض بقياس درجة حرارة الممارسات الفنية في جميع أنحاء العالم، والتي تشمل المناطق الجغرافية والمناطق الزمنية والأحجام.

واختاروا المشاركين في القسم من خلال ما يسمونه «مجال الفن والتقنيات المتقدمة»: الابتكار التقني من خلال عدسة الفن المعاصر، والعكس صحيح. ومن خلال أكثر من 20 صالة عرض، سيقدم «آرت دبي ديجيتال» 2024 رؤية موسعة لما هو عليه والاحتمالات وما سيكون عليه في مجال الفن المعاصر.

مجموعة وسائط

كما سيتم استعراض مجموعة متنوعة من الوسائط بما في ذلك الفيديو الرقمي، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والواقع الممتد، والذكاء الاصطناعي، والفن التوليدي، والفن الآلي، والرموز غير القابلة للاستبدال، والتجارب الفنية الغامرة في المعرض، وتشمل المواضيع التي يستكشفها الفنانون والمجموعات المشاركة في المعرض التقاطعات بين التقنية والروحانية، والنهج الرقمي للحفاظ على التراث، وتمكين الفنانات.

وستتضمن أبرز الأحداث عرضاً تقديمياً فريداً من منصة واحدة، أسسها رايان زورير والتي تحدد الأعمال الفنية في القرن الحادي والعشرين، وستقدم الموهبة الاستثنائية للفنانات الرقميات IX Shells وAuriea Harvey؛ كما ستكشف وحدة لندن جسم الإنسان من خلال وجهات النظر الرقمية لكريستا كيم، وليندا دنيا، واستوديو ميسون (Studio Meeson)؛ وستضم bitforms كلاً من مانفريد مور، ورافائيل لوزانو هيمر، ورفيق أناضول.

بالإضافة إلى معرض (R(Evolutionaries) المهم من منصة MARROW Collective المستقرة في دبي، والاحتفاء بمرور عشر سنوات من إطلاق فن «بلوك تشين»، وعرض أعمال الرواد والشخصيات الرائدة التي شكلت الفضاء الرقمي، بما في ذلك التكون الأصلي وإعادة تصور العمل التاريخي، إلى جانب الإبداعات الجديدة.

شركاء المعرض

يقام معرض «آرت دبي» بالشراكة مع أ.ر.م. القابضة. وبرعاية مجموعة إدارة الثروة السويسرية جوليوس باير. وشريك معرض «آرت دبي» HUNA، المطور الرائد لأساليب الحياة العصرية والثقافية. والشريك الاستراتيجي للمعرض هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة). بالإضافة إلى الحاضنة الأساسية لفعالياته، مدينة جميرا.

وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول برنامج «آرت دبي» الفني لعام 2024 وشراكاته في ديسمبر 2023.