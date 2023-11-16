«متحدون من أجل المناخ».. مبادرة تحول النفايات إلى تحف فنية

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت منصة زي آرتس للفنون – الحاضنة العالمية لمواهب الفنون البصرية – عن إطلاق مبادرة «متحدون من أجل المناخ» المتضمنة لعدد من الأنشطة والمبادرات المختلفة التي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المدرجة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعمل فريق مبادرة «متحدون من أجل المناخ» المؤلف من عدد من الفنانين المحليين والعالميين من أجل خدمة المجتمع في تأسيس بيئة إبداعية مستدامة من خلال إنشاء مجسمات فنية باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير يتم عرضها في أرجاء الدولة خلال فترة انعقاد (COP28).

وقالت زهيرة موثي، رئيسة ومؤسسة منصة زي آرتس للفنون: «تهدف هذه المبادرة الوطنية إلى تسليط الضوء على الدور القيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات التغيّر المناخي وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمار في الطاقة المتجددة، وذلك من خلال الأعمال الفنية التي تم تصميمها من نفايات قابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى مجسمات فنية ضخمة سيتم توزيعها على ميادين وشوارع مدن الإمارات لنشر مفهوم الاستدامة البيئية».

وأضافت: «لا يعمل هذا المشروع على تمكين الفنانين من إبراز مواهبهم فحسب، بل إنه يساهم في إنشاء نهج متوازن ومستدام قائم على التعاون، ويركز على إعادة تدوير النفايات للحد من تلوث البيئة لتعزيز وتفعيل المسؤولية البيئية والمجتمعية».

ويشارك في المبادرة فنانون محليون ودوليون سعياً إلى رفع الوعي بشأن القضايا المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة (SDGs) من خلال مبادرة الإبداع الفني المستدام، حيث بينت موثي في هذا الإطار، بأن للفن القدرة على تجاوز الحواجز وإحداث تأثير عميق في المجتمع من خلال ما يحمله من رسائل رمزية تثير فضول المشاهدين، وتدفعهم للتعرف على الممارسات البيئية المسؤولة في إطار أهداف التنمية المستدامة.