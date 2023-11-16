«الصحافة الاقتصادية».. مفاهيم ودراسات

المصدر: دبي ـــ البيان

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يُعد كتاب «الصحافة الاقتصادية.. نشأتها، خصائصها، مهاراتها، أشكال معالجتها وتحدياتها» للكاتب الدكتور مروان حمي، مرجعاً شاملاً، وذا قيمة علمية لطلاب الصحافة والإعلام الراغبين بالعمل والانخراط في الصحافة الاقتصادية، فضلاً عن كونه دليلاً عملياً للصحفيين والمحررين الممارسين في المجال ذاته من الناحيتين النظرية والتطبيقية.

يتناول الكتاب بالشرح المعمق مفهوم الصحافة الاقتصادية ونشأتها وتطورها التاريخي، وسماتها وأنواعها المختلفة، إضافة إلى وظائفها. كما يركز بالدراسة التحليليّة على سمات اللغة الصحفيّة المستخدمة في هذا الحقل، وطرق التعامل مع الأرقام والإحصاءات بما يتناسب مع طبيعة الحدث الاقتصادي وتفرّده.



يُعنى الكتاب أيضاً بتفصيل مهارات الكتابة والتحرير الصحفي اللازمة للعاملين من محررين وصحافيين، مع تقديم نماذج تطبيقية مستمدة من الواقع العملي في هذا المضمار. يُختتم الكتاب بمناقشة العلاقة بين الصحافة الاقتصادية والتنموية، ودور الإعلام في دعم التنمية، مع تبيان مدى الحاجة لإدراج موضوع الصحافة الاقتصادية كمساق تعليمي في الجامعات والمراكز التعليميّة التخصصيّة والتدريبيّة.