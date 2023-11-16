تكريم خاص للفائزين بـ «أصوات أجيال المستقبل»

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت مسابقة «أصوات أجيال المستقبل»، عن الفائزين في جولتها الرابعة لعام 2023 خلال حفل فريد من نوعه في نادي زعبيل للسيدات.

واستضاف الحفل كلاً من نورة أحمد يوسف النقبي وعناية فاطمة فايز، الفائزتين في دورات سابقة للمسابقة، وذلك تماشياً مع الأساس الذي تقوم عليه مبادرة «أصوات أجيال المستقبل».

وحضر الحفل الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة لمبادرة «أصوات أجيال المستقبل» لمنطقة الشرق الأوسط. كما رحب الحفل بعدد من الشخصيات المهمة، ومنهم الشيخة موزة بنت مروان بن محمد بن حشر آل مكتوم، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي. وفي إطار تعليقها على الحفل، قالت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم: «يُعد هؤلاء الأطفال الجيل الذي سيرث أرضنا الحبيبة، لذا، فتحهم لآفاق الخيال والابتكار، هو المفتاح لمستقبل مشرق ومستدام».

وجاء الفائزون باللغة العربية: يوسف أبو عيسى عن قصة «الطفل المميز»، وليمار وليد الزريقات عن قصة «عقد اليمامة»، وجنى أسامة محفوظ عن قصة «لؤلؤ جدي». أما الفائزون باللغة الإنجليزية، فهم: مير فراز عن قصة «الخير فيما لا تراه العين»، شرافني نيترا عن قصة «أكواميستكا: قصة عن المرونة والتجدد»، وسيدهانت سيث عن قصة «شعاع الحياة».

وقالت أحلام بلوكي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب: «القصص هي الطريق والوجهة لهؤلاء الأطفال المبدعين. تتيح لهم القصص منصة لتقديم حلول مبتكرة لمشاكل العالم». تم إطلاق مبادرة الكتابة الفريدة، برعاية اليونيسكو عام 2014، وتم تقديمها في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة في عام 2019، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بالاستدامة، وباتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.