علي منصور يقدم القهوة الإماراتية بنكهات عالمية

المصدر: دبي – خلود حوكل

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استوحى الشاب الإماراتي علي منصور فكرته لتحويل القهوة الإماراتية إلى عالمية يستمتع بمذاقها كل شعوب العالم، من تصميم متحف المستقبل في دبي، الذي يتميز بشكله الجميل والفريد.

علي منصور وبعد سنوات من الغربة عاد في 2016 محملاً بالأفكار والرؤى ليحولها لحقيقة، فكانت البداية من شركة الإعلانات الخاصة به، حيث ألهمته دبي التي يشبهها بلؤلؤ الباروك وهو نوع من اللؤلؤ الطبيعي، واشتهرت الملكات والأميرات بارتدائه، من هنا تولدت لديه فكرة أن يقدم فكرة خلاقة لا مثيل لها في مجال القهوة الإماراتية، واشتعلت شرارتها حينما التقى بالوالدة خصيبة الدهماني وشاركها مشروعه في القهوة، حيث قدما عبر مشروع «الدلة والفنيال» قهوة العيد.

وقام منصور بالعديد من الدراسات والبحوث حول القهوة وكل ما يتعلق بها من طريقة تصنيعها وتقديمها، والطقوس المتعلقة بها، وطريقة تطويرها، بحيث تحاكي توجهات الشباب في مجال القهوة، بما يتناسب مع ذائقتهم، لا سيما وأن القهوة على اختلاف أنواعها هي جزء من روتين حياتهم اليومية، وقد اخترع طريقة صنع القهوة بالتقنيات الحديثة وبنكهات عالمية، ومع الحفاظ على مذاقها العربي الأصيل، بحيث يستسيغها كل من يتذوقها، وبالإمكان صنعها بأسلوب القهوة المقطرة أو الكبسولات كما اشتهرت أنواع القهوة العالمية الأخرى.

وأكد منصور أن الثقة هي أهم أسباب النجاح، ويرغب من خلال شعاره الذي اتخذه منهجاً منذ انطلاقته وهو «قهوتنا إماراتية الروح وعالمية الطموح»، أن يثبت أن الإمارات أصبحت ماركة عالمية، ومن خلال هذه القهوة الإماراتية التي تحمل جزءاً من موروثها الشعبي، حيث تشكل القهوة جزءاً أساسياً في كل المجتمعات فكل المناسبات على اختلافها تبدأ بقهوة، وارتبطت القهوة أيضاً بالكرم وحسن الضيافة والسنع التي عكستها آداب تقديمها.

ولفت علي منصور إلى أنه حرص على تطبيق معايير الاستدامة التي تدعو إليها دولة الإمارات من خلال الورق المستخدم في التعبئة وهو مستدام، إضافة إلى الحبر النباتي، ليحقق طموحه ضمن شركات المستقبل المستدامة.

ومن خلال «الدلة والفنيال» شارك في العديد من الفعاليات الهامة والمجتمعية التي أقيمت على مستوى إمارات الدولة، من ضمنها مسابقة (قهوتنا)، حيث شارك كبار المواطنين مع جيل الشباب في تبادل الخبرات حول القهوة، وقيّم كبار المواطنين تجارب الشباب في صنعها وتوجيههم وتقديم النصح لهم، إضافة إلى مشاركة أخرى في منتدى الإعلام العربي الذي أقيم مؤخراً في دبي، وفي يوم المرأة الإماراتية وغيرها العديد من الأنشطة والفعاليات.