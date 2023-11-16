حي دبي للتصميم يرتقي بقطاع الإبداع إلى مصاف العالمية

المصدر: دبي – البيان

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وقّع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم اتفاقية شراكة استراتيجية مع اتحاد ميلانو دوريني للتصميم، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وإتاحة فرص التواصل بين المجتمع الأكاديمي وقطاع الأعمال ضمن مختلف مجالات التصميم.

كما تسهم الشراكة في تمكين المواهب والشركات الإيطالية المبدعة من دخول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال حي دبي للتصميم، بما يدعم مساعي الارتقاء بالقطاع الإبداعي في دبي نحو الأسواق العالمية وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في شتى مجالات التصميم والإبداع.

وقد تم توقيع الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين على هامش فعاليات أسبوع دبي للتصميم، وهو مهرجان الإبداع الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والذي تم تنظيمه الأسبوع الماضي في حي دبي للتصميم.

وحضر حفل التوقيع نخبة من المسؤولين بمن فيهم جوسيبي فينوكاريو القنصل العام لإيطاليا، وعمار المالك النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري، وماسيمو سالاموني مؤسس ورئيس اتحاد ميلانو دوريني للتصميم، وخديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم. ويطمح اتحاد ميلانو دوريني للتصميم إلى الارتقاء بحي ميلانو للتصميم عبر ضمان القيمة القصوى للوجهات والمؤسسات وأعضاء الاتحاد، في ظل التركيز بشكل خاص على قطاع التصميم الداخلي وأصحاب المصلحة الفاعلين فيه.

مواهب

وفي هذه المناسبة، قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: «يعد الارتقاء بمواهب دبي الإبداعية إلى مصاف الأسواق العالمية الرئيسية جزءاً أساسياً من مهمتنا في حي دبي للتصميم.

ستسهم شراكتنا الاستراتيجية مع اتحاد ميلانو دوريني للتصميم في إتاحة سبل التعاون مع إحدى أبرز الجهات الفاعلة في عالم التصميم في ميلانو، والتي تمتاز بإرثها العريق وبصمتها الملحوظة في شتى مجالات الإبداع.

نطمح من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون مع اتحاد ميلانو دوريني للتصميم من أجل توفير فرص ملهمة للتعلم والتبادل الثقافي وبناء الشراكات الجديدة. كما نسعى من خلال الاتفاقية إلى استقطاب الفرص الإبداعية والشخصيات المؤثرة العالمية إلى دبي، وذلك للارتقاء بمجتمعنا الإبداعي وترسيخ مكانة الإمارة ملتقى للمبدعين ووجهة عالمية للتصميم».

من جانبه، قال ماسيمو سالاموني مؤسس ورئيس اتحاد ميلانو دوريني للتصميم: «نجحت دبي خلال فترة زمنية قياسية في إحراز تقدم ملحوظ على صعيد كل الصناعات الإبداعية العالمية، حيث باتت اليوم الوجهة الأمثل للموهوبين والمبدعين بفضل تحولها السريع إلى عاصمة بارزة للإبداع وقدرتها على جذب مجموعة متنامية من المواهب والعلامات التجارية العالمية. يسرنا أن نتعاون مع حي دبي للتصميم للاستفادة من موارده المتنوعة والغنية ضمن منظومتنا الراسخة للإبداع في التصميم بما يثري ثقافة الطرفين.

وتعد الاتفاقية الموقعة خطوة إضافية في سعي اتحاد ميلانو دوريني للتصميم لتنفيذ برنامج يهدف إلى نشر ثقافة عالمية للإبداع والتصميم في صفوف الشركات القائمة في قلب ميلانو النابض، بما يتخطى حدود فعاليات أسبوع ميلانو للتصميم المقرر في أبريل.

وكما هو الحال في ميلانو، بات حي دبي للتصميم اليوم وجهة عالمية لأبرز العلامات التجارية في عالم الموضة والجمال والتصميم والتي تعتزم توسيع نطاق أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من أوجه التآزر القائمة اليوم لدعم شركات التصميم ضمن سوق غنية بالفرص والإمكانات».

تهدف الشراكة الاستراتيجية بين حي دبي للتصميم واتحاد ميلانو دوريني للتصميم إلى تعزيز سبل تبادل المعرفة وتوفير المزيد من فرص التعلم للطلاب والمهنيين المحترفين على حد سواء. ويحرص الطرفان من خلال هذه الشراكة على التعاون مع جهات تعليمية قائمة في دبي وميلانو، لتسهيل فرص التعلم المشترك بما في ذلك تنظيم المحاضرات الخاصة وبرامج التبادل الطلابي والتعليم المستمر في مجال التصميم، فضلاً عن تدريب موظفي الشركات وتنظيم مسابقات التصميم وتعاون الطلاب من خلال تنفيذ المشاريع.