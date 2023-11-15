مواهب متفردة في «معرض الشارقة للطوابع 2023»

المصدر: الشارقة ــــ البيان

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انطلقت اليوم النسخة الثالثة عشرة من معرض الشارقة للطوابع لتسلط الضوء على مواهب متفردة من جميع أنحاء المنطقة. وتستمر فعاليات المعرض حتى 18 نوفمبر الجاري في ميغا مول الشارقة. وحضر حفل افتتاح المعرض كل من: الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وعمر محمد أحمد مدير المعرض، وعبدالله خوري رئيس جمعية الإمارات لهواة جمع الطوابع، ومرهف كيشي مدير عام ميغا مول.

وتقيم جمعية الإمارات لهواة الطوابع وميغا مول الشارقة «معرض الشارقة للطوابع 2023» لتعزيز عالم الطوابع في المنطقة.



وقال عبدالله خوري رئيس جمعية الإمارات لهواة جمع الطوابع: «لطالما كانت الشارقة مركزاً للثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعروفة بــ«العاصمة الثقافية للعالم العربي»؛ لذلك، تهدف إلى الحفاظ على تراثها من خلال الأعمال الفنية والتاريخية المعروضة في العديد من المتاحف والمعارض، بالإضافة إلى تشجيع المواهب في هذا الإطار. نحن فخورون بمواصلة هذا الأمر من خلال الجمع بين هواة الطوابع تحت سقف واحد للتواصل مع نظرائهم من جميع أنحاء العالم، وهذا من خلال سلسلة أنشطة تعزز قيمة هوايتهم وتفتح آفاقاً جديدة نحو الثقافات الأخرى».



يستقطب المعرض عارضين من دول مجلس التعاون الخليجي الذين سيشاركون في هذا النشاط الذي يستمر 5 أيام، بالإضافة إلى عارضين بارزين سيعرضون مجموعاتهم الحاصلة على الميدالية الذهبية، إلى جانب العروض الخاصة بالطوابع للهواة.