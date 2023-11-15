أسبوع دبي للتصميم يرسم خريطة إبداع مستدام عالمية

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت فعاليات أسبوع دبي للتصميم و«داون تاون ديزاين»، اللذين تم تنظيمهما بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وحققا نجاحاً باهراً.

وقد نجح أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإبداعي الأكبر والأهم من نوعه على مستوى المنطقة، في استقطاب عشرات الآلاف من الخبراء والمتخصصين والمهتمين إلى إمارة دبي، محققةً بذلك ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار بنسبة تزيد على %60 بالمقارنة مع نسخة العام الماضي.

ولاقى أسبوع دبي للتصميم مشاركة أكثر من 500 مصمّم مبدع ومهندس معماري، فيما شهد «داون تاون ديزاين» مشاركة أكثر من 300 جهة متخصّصة في مجالات التصميم، منهم أكثر من 175 عارضاً لأول مرة.

وعرضت العلامات التجارية المشاركة تصميمات وتركيبات هندسية ومعارض مبتكرة، واستضافت ورش عمل ولقاءات وحوارات بنّاءة. كما بحثت العلامات التجارية المشاركة سبل تعزيز الاستدامة والتصميم للمستقبل في شتى الصناعات الإبداعية.

8 ملايين وظيفة

والجدير بالذكر أنّ الاقتصاد الإبداعي قفز مؤخراً إلى أعلى قائمة أولويات الاقتصاد العالمي. فوفقاً لتقرير صادر عن شركة ديلويت، لدى الاقتصاد الإبداعي العالمي القدرة على النمو بنسبة %40 بحلول العام 2030 والمساهمة في توفير أكثر من 8 ملايين وظيفة جديدة.

وفي دبي، أصبح الاقتصاد الإبداعي محركاً مهماً للنمو الاقتصادي المستدام الذي يستعدّ لمضاعفة مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى %5 بحلول العام 2025.

ومع نهاية العام 2022، زادت تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر إلى الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي بنسبة 2 مليار دولار أمريكي، لتتصدّر بذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعومةً باستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي والأطر التشريعية والتنظيمية المرنة.

واعتبرت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، أن نسختي هذا العام من أسبوع دبي للتصميم و«داون تاون ديزاين» خير دليل على مكانة دبي المتنامية كعاصمة إبداعية عالمية.

وقالت: «نحن فخورون بكوننا شركاء استراتيجيين لهذين الحدثين البارزين في القطاع الإبداعي، حيث نجحا بتسليط الضوء على أعمال وإبداعات المصممين والموهوبين على مستوى المنطقة والعالم على حد سواء».

هذا ونظم حي دبي للتصميم بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين «ريبا» فرع منطقة الخليج، النسخة الرابعة من الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية تحت شعار «الاستدامة – الماضي والحاضر والمستقبل»، وذلك بالتزامن مع أسبوع دبي للتصميم. ويشارك في الملتقى الذي يستمر حتى 12 ديسمبر في حي دبي للتصميم، أكثر من 35 استوديو معمارياً.

ومن جهتها، قدّمت حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم والمتخصصة في دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة، عمل «ذا نورث ستار» المبتكر، الذي يعد أكبر جناح للعرض منفذ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تمّ أيضاً عرض «ذا كود» وسط ممرات حي دبي للتصميم، وهو عمل فني مبتكر يأتي بمبادرة من مدينة دبي للإنترنت تقديراً لقيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ويعكس هذا العمل المكوّن من ألواح زجاجية متراصّة تراث دبي العريق وتطلعاتها المستقبلية.

وبدوره، استضاف معهد دبي للتصميم والابتكار، الجامعة الأولى المتخصّصة في التصميم والابتكار على مستوى المنطقة، برنامجاً موازياً لأسبوع دبي للتصميم شمل ورش عمل ومعارض وسلسلة من الحوارات حول التصميم، تستكشف التطبيقات العملية والنظرية للتفكير التصميمي المبتكر.

وترأس مدير التكنولوجيا في متحف المستقبل، سوندار رامان، جلسة حول المتطلبات المتطورة وإمكانات البيئات المبنية، في حين تحدث رافائيل سابوريتي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة التصميم الداخلي والأثاث الإيطالية ذات الشهرة العالمية «سابوريتي»، عن تغيير التوقعات لتصميم الأثاث الكلاسيكي والمستدام.

ستبقى مجموعة مختارة من المشاريع والأعمال التي أثمر عنها أسبوع دبي للتصميم معروضة في حي دبي للتصميم بشكل دائم. وتشمل هذه الأعمال العمل الأبرز في معرض «أبواب» لعام 2023 بعنوان «من النخلة» للمهندس المعماري والمصمّم الإماراتي عبد الله الملا.

وسيجري نقل هذا العمل، الذي تمّ تصميمه في الواقع في إطار فعاليات أسبوع دبي للتصميم، إلى مقرّ انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

أشغال مدنية

وتضمّ الأعمال الأخرى التي ستبقى معروضة في حي دبي للتصميم المشروع الفائز في نسخة هذا العام من مسابقة التصميم السنوية «أشغال مدنية».

ويُستوحى العمل الفني «ديزاين نيست»، من تصميم أحمد القطّان والذي تمّ اختياره من قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء في مجال التصميم، من أبراج الحمام الشهيرة في شبه الجزيرة العربية وأهميتها التراثية، والتي تمّ تصميمها على شكل سلسلة من المساحات الفريدة التي تعكس التعايش بين الإنسان والطبيعة.

وتشمل الأعمال الأخرى أيضاً «ذا بيج تشالينج»، طاولة التنس الضخمة من تصميم مجموعة «آيريس سيراميكا»، و«بريزماتيك دريم سكيب» من إعداد شركة «فيرتيكال ديزاين»، والتي تقدّم للمشاركين فرصة تجربة عالم ساحر من الازدواجية والتناغم باستخدام أضواء النيون والبلاط الأسمنتي المستدام، و«سيركلز أوف تراست» من تصميم استوديو «موي» والذي يعكس الإطارات المُعاد تدويرها بشكل عصري، والعمل الفني الضخم القابل للنفخ بعنوان «ذا رياليتي تشيك» من تصميم كابيل بيميكار، و«ذا نورث ستار»، جناح العرض الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة للطباعة ثلاثية الأبعاد من تنظيم حاضنة الأعمال in5.