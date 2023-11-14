الشارقة للفنون تنظم معرض «أن تكون حراً»

المصدر: الشارقة - البيان

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تنظم مؤسسة الشارقة للفنون بالتعاون مع معهد إفريقيا في الشارقة، المعرض الاستعادي الأول للفنان غافن يانتس تحت عنوان «أن تكون حراً»، وذلك في الفترة بين 18 نوفمبر الجاري و10 مارس 2024، في أروقة المباني الفنية في ساحة المريجة.

يتتبع المعرض عبر أكثر من 100 عمل فني تنوع مسيرة يانتس ونزوعه الإبداعي نحو التغيير، ويحتفي بأدواره المتعددة كرسام وطبّاع، وكاتب وقيّم وناشط سياسي، مسلطاً الضوء عبر عدة فصول تمتد من عام 1970 إلى الوقت الحاضر، على مراحل جوهرية في حياة الفنان، تتبدّى فيها نضالاته المناهضة للتمييز العنصري منذ السبعينيات إلى منتصف الثمانينيات، والأدوار التي لعبها في تغيير المؤسسات الفنية في المملكة المتحدة وألمانيا والنرويج، وتصاويره التشخيصية الرمزية لنضالات السود في سبيل الحرية حول العالم، وصولاً إلى انتقاله مؤخراً إلى اللوحات التجريدية وغير التشخيصية.

مدفوعاً بسنوات تكوينه في كيب تاون إبان عصر الفصل العنصري في جنوب إفريقيا (1948-1994)، سعى يانتس بشكل متواصل نحو الانعتاق الفني، وحرية لا تقيدها النظرة الأوروبية أو توقعاتها تجاه الإبداع الأسود، من خلال خوضه في مسارات إبداعية متعددة شملت إلى جانب فنه، المبادرات التقييمية والمساهمات المكتوبة، التي تركت أثراً كبيراً على الفن الإفريقي وفن الشتات الإفريقي والفن العالمي المعاصر.

وقال صلاح محمد حسن، قيّم المعرض، ومدير معهد إفريقيا: «ترسم الممارسة الفنية الفذة لغافن يانتس ونشاطه النضالي، خطوط وحلقات الوصل بين حركات التحرر في إفريقيا وجميع أنحاء العالم، إذ يسلط المعرض الضوء على عقود من العمل الفني في سبيل حماية حرية التعبير وحفظ التاريخ المهدد بالمحو من جهة، وتبيان آثار الاستعمار من جهة أخرى».

وأضاف: «يقدم المعرض أيضاً أعمالاً جديدة أنتجها الفنان خلال إقامته في الشارقة مؤخراً، يواصل من خلالها استكشافه للفن واللوحة غير التشخيصية».

تعتبر «سلسلة الشارقة» (2022) من بين أكبر لوحاته حجماً، والتي أنتجها خلال إقامته في الشارقة بتكليف من مؤسسة الشارقة للفنون، حيث يستخدم فيها طبقات رقيقة من اللون فوق بعضها البعض، جامعاً بين العلامات والخطوط والألوان، ليبدع عالماً أثيرياً يضم إشارات قليلة ترشد المشاهد وتدفعه لمواجهة عدد كبير من الأسئلة حول المشاعر والفضاء التصويري، كما أنه يتجنب الأشكال والسرديات التقليدية ويتبنى أسلوباً لا تحكمه القواعد المألوفة، بما يحرره من ورطة السعي لتأويل أعماله.

وهكذا يصبح الانخراط في تنفيذ هذه الأعمال بمثابة تجربة شخصية متفردة وعميقة، بحيث يكون التفاعل موجهاً بشكل مستقل ومدفوعاً بالزخم العاطفي للفنان والتأمل الذاتي والاستقلال في اختيار الموضوعات.

ولد غافن يانتس في مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا بالتزامن مع صعود نظام الفصل العنصري فيها، واشتهر خلال مسيرته الفنية بصفته ناشطاً سياسياً وكاتباً، ورساماً، وفناناً يشتغل بالطباعة على الشاشة الحريرية، وقيّم معارض فنية. بالاعتماد على تجربته الشخصية، ظل يسعى لاستكشاف دور الفن في تعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير والتفاهم الثقافي. عُرضت أعماله الفنية على مستوى العالم.